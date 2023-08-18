Голову одеського банку звинувачують у ухиленні від податків: причому тут заступник голови НБУ Рожкова

Ім’я першого заступника голови НБУ спливло у справі про ухилення від податків в особливо великому розмірі

Схоже, що в усіх банківських установах, де раніше працювала заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова, правоохоронці все частіше знаходять кримінальні злочини. Якщо раніше йшлося про Платинумбанк, екс-керівництво якого зобов’язують заплатити майже 1,5 млрд грн., то тепер йдеться про ухилення від податків на суму 102 мільйони гривень в іншій установі — "Фінбанку".

Днями Бюро економічної безпеки (БЕБ) України провело обшук у голови одного з банків Одеси, під час якого було знайдено проросійську символіку у вигляді георгіївських стрічок, друкованих пропагандистських матеріалів, наклейок, листівок із забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму. Глава фінустанови отримала підозру в ухиленні від сплати податку на додану вартість у сумі 102 мільйони гривень.

Людмила Зотєєва

Банк ліквідовано, але справа продовжується

За інформацією "Телеграфа", ВЕБ відвідало Людмилу Зотєєву – в. о. голови правління "Фінбанку". Сама фінансова установа ніколи не була великою – під час ліквідації у 2017-му році розмір активів становив лише 764 млн грн.

Проте "Фінбанк" виконував важливу роль "кишенькового" банку для підприємця Олександра Грановського з Одеси. Йому за даними аналітичної системи YouControl належать 79% акцій.

Втім, у самого бізнесмена і так вистачає системних проблем — з лютого 2019 року він перебуває в розшуку на запит Ізраїлю — за шахрайство, підробку документів та відмивання грошей.

Але повернемося до самого "Фінбанку" — ще в лютому 2015 року активи банківської установи оцінювалися в 1,8 млрд грн, проте на момент його ліквідації 2017-го ця сума впала до 764 мільйонів.

Банківський бізнес йшов настільки погано, що самі власники у лютому 2017 року подали заявку до НБУ на ліквідацію, а вже у квітні Нацбанк відкликав банківську ліцензію.

Зрозуміло, 2015-го Україну накрила банківська криза, але, як вважають правоохоронці, зовсім не вона стала причиною банкрутства "Фінбанку", а умисел його керівництва.

Продали на мільярд гривень, але податки не сплатили

Що саме інкримінує слідство, зокрема Офіс генпрокурора України, Людмилі Зотєєвій?

Йдеться про кримінальне провадження №12016160500008564 від 9 листопада 2016 року, згідно з яким з лютого до березня "Фінбанк" продав своїх активів на суму 1 млрд 34 млн грн., що й призвело до зниження активів до 764 млн грн.

З цих угод "Фінбанк" мав сплатити податки, зокрема на додану вартість. Однак керівництво банку "домовилося" з ДПІ Приморського району Одеси та вносячи відомості про нібито відсутність банку за місцем реєстрації уникало сплати податків, наприклад, анулювавши свідоцтво платника ПДВ.

Слідство вважає — банк обдурив державу

Справа в тому, що угоди з продажу активів "Фінбанку", за даними слідства, відбувалися в період між 16 лютого 2015 року, коли свідоцтво платника ПДВ було анульовано, та 16 квітня, коли його було відновлено. Тим самим усі операції з продажу активів банку за цей період пройшли "повз" бюджету.

При цьому самі угоди не були секретними і погоджувалися з НБУ, тобто податківці Приморського району чудово знали або легко могли дізнатися про операції, що здійснюються "Фінбанком", однак ухвалили податкову звітність банку за 2015-й рік без сплати ПДВ.

Підсумок таких махінацій банку та співробітників податкової, як вважає слідство, і став збитком для держбюджету у розмірі 102 мільйонів гривень. Згідно з інкримінованою статтею – частина 3 статті 212 КК Україна "Несплата податків в особливо великому розмірі", Людмилі Зотєєвій загрожує штраф у розмірі від 255 до 425 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Вигоду отримав "Платінумбанк", а до того ж Катерина Рожкова?

Але набагато цікавіше покупці активів "Фінбанку", за угоди з якими тепер підозрюють Людмилу Зотєєву.

Знайшли навіть радянську символіку

Самі угоди проходили абсолютно відкрито, покупцем частини кредитного портфеля "Фінбанку" виступив "Платінумбанк", про що повідомляла виконувач обов’язків голови його правління Катерина Рожкова.

Так-так, та сама Рожкова, яка у 2016-му році пішла на роботу в НБУ і зараз є першим заступником голови Нацбанку.

Більше того, у 2010-2013 роках Катерина Рожкова працювала у "Фінбанку" заступником голови банку.

Як заявила в березні 2015 року Рожкова, у "Фінбанку" очолювана нею банківська установа купила понад 80 кредитів та 4 банківські відділення. Але ПДВ із цієї угоди продавець – "Фінбанк", державі не заплатив.

У судових документах з кримінального провадження №12016160500008564 "Платінумбанк" також фігурує як покупець активів "Фінбанку", причому він єдиний згаданий. Можна припустити, що банк під керівництвом Катерини Рожкової був основним покупцем активів "Фінбанку".

Ще в 2016 році НБУ встановив, що власником "Платінумбанку" є інший одеський бізнесмен — Борис Кауфман, власник тютюнового монополіста "Тедіс-Україна", чий засновник росіянин Ігор Кесаєв щільно пов’язаний з ФСБ та ВПК країни-окупанта.

Оскільки у грудні 2022 року сам Борис Кауфман та Олександр Грановський затримувалися НАБУ та САП як підозрювані у створенні злочинної організації та підкупі чиновників, можна припустити, що вони близькі партнери. А значить, угода між "Фінбанком" Грановського та "Платінумбанком" Кауфмана могла бути "допомогою" партнеру з виведення активів із банку.

Втім, останнє можна вважати лише припущенням, але можна бути впевненим, що у будь-якому разі у правоохоронців навряд чи виникнуть питання до Катерини Рожкової у зв’язку з ухиленням від сплати податків "Фінбанком". Адже купівля активів "Платінумбанком" під час перебування Рожковою главою фінустанови була цілком законною, і до несплати податків продавцем вона жодного відношення явно не має.

Водночас Катерина Рожкова може отримати до 12 років ув’язнення у справі про виведення з "Платінумбанку" 1,1 млрд грн на "свої" фірми у вигляді фіктивних кредитів. За версією слідства, саме керівництво банку займалося подібними сумнівними операціями, і очолювала його на той час саме Рожкова.