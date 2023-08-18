Главу одесского банка обвиняют в уклонении от налогов: причем здесь замглавы НБУ Рожкова

Имя первого замглавы НБУ всплыло в деле об уклонении от налогов в особо крупном размере

Похоже, что во всех банковских учреждениях где ранее работала замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова правоохранители все чаще находят уголовные преступления. Если прежде речь шла о Платинумбанке, экс-руководство которого обязывают заплатить почти 1,5 млрд грн., то теперь речь идет об уклонении от налогов на сумму в 102 миллиона гривен в другом учреждении — "Финбанке".

На днях Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины провело обыск у главы одного из банков Одессы, в ходе которого была найдена пророссийская символика в виде георгиевских лент, печатных пропагандистских материалов, наклеек, открыток с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима. Глава финучреждения получила подозрение в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 102 миллиона гривен.

Людмила Зотеева

Банк ликвидирован, но дело продолжается

По информации "Телеграфа", БЭБ навестило Людмилу Зотееву – и. о. председателя правления "Финбанка". Само финансовое учреждение никогда не было крупным – во время ликвидации в 2017-м году размер активов составлял всего 764 млн грн.

Однако "Финбанк" выполнял важную роль "карманного" банка для предпринимателя Александра Грановского из Одессы. Ему же по данным аналитической системы YouControl принадлежат 79% акций.

Впрочем, у самого бизнесмена и без того хватает системных проблем — с февраля 2019 года он находится в розыске по запросу Израиля — за мошенничество, подделку документов и отмывание денег.

Но вернемся к самому "Финбанку" — еще в феврале 2015 года активы банковского учреждения оценивались в 1,8 млрд грн, однако к моменту его ликвидации в 2017-м эта сумма упала до 764 миллионов.

Банковский бизнес шел настолько плохо, что сами владельцы в феврале 2017 года подали заявку в НБУ на ликвидацию, а уже в апреле Нацбанк отозвал банковскую лицензию.

Разумеется, в 2015-м Украину накрыл банковский кризис, но, как считают правоохранители, вовсе не он стал причиной банкротства "Финбанка", а умысел его руководства.

Продали на миллиард гривен, но налоги не заплатили

Что именно инкриминирует следствие, в том числе Офис генпрокурора Украины, Людмиле Зотеевой?

Речь идет об уголовном производстве №12016160500008564 от 9 ноября 2016 года, согласно которому с февраля по март "Финбанк" продал своих активов на сумму 1 млрд 34 млн грн., что и привело к снижению активов до 764 млн грн.

С этих сделок "Финбанк" должен был заплатить налоги, в том числе на добавленную стоимость. Однако руководство банка "договорилось" с ГНИ Приморского района Одессы и внося сведения о якобы отсутствии банка по месту регистрации избегало уплаты налогов, например, аннулировав свидетельство плательщика НДС.

Следствие считает - банк обманул государство

Дело в том, что сделки по продаже активов "Финбанка", по данным следствия, происходили в период между 16 февраля 2015 года, когда свидетельство плательщика НДС было аннулировано, и 16 апреля, когда оно было восстановлено. Тем самым все операции по продаже активов банка за этот период прошли "мимо" бюджета.

При этом сами сделки не являлись секретными и согласовывались с НБУ, то есть налоговики Приморского района прекрасно знали или легко могли узнать о совершаемых "Финбанком" сделках, однако приняли налоговую отчетность банка за 2015-й год без уплаты НДС.

Итог таких махинаций банка и сотрудников налоговой, как считает следствие, и стал ущерб для госбюджета в размере 102 миллионов гривен. Согласно инкриминируемой статье – часть 3 статьи 212 УК Украина "Неуплата налогов в особо крупном размере", Людмиле Зотеевой грозит штраф в размере от 255 до 425 тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Выгоду получил "Платинумбанк", а причем Екатерина Рожкова?

Но куда интереснее покупатели активов "Финбанка", за сделки с которыми теперь подозревают Людмилу Зотееву.

Нашли даже советскую символику

Сами сделки проходили абсолютно открыто, покупателем части кредитного портфеля "Финбанка" выступил "Платинумбанк", о чем сообщала исполняющая обязанности председателя его правления Екатерина Рожкова.

Да-да, та самая Рожкова, которая в 2016-м году ушла на работу в НБУ и в настоящий момент является первым заместителем председателя Нацбанка.

Более того, в 2010-2013-м годах Екатерина Рожкова работала в "Финбанке" заметстелем главы банка.

Как заявила в марте 2015 года Рожкова, у "Финбанка" возглавляемое ею банковское учреждение купило более 80 кредитов и 4 банковских отделения. Но НДС с этой сделки продавец – "Финбанк", государству не заплатил.

В судебных документах по уголовному производству №12016160500008564 "Платинумбанк" также фигурирует как покупатель активов "Финбанка", причем он единственный упомянут. Можно предположить, что именно банк под руководством Екатерины Рожковой был основным покупателем активов "Финбанка".

Еще в 2016-м году НБУ установил, что владельцем "Платинумбанка" является другой одесский бизнесмен – Борис Кауфман, владелец табачного монополиста "Тедис-Украина", чей основатель россиянин Игорь Кесаев плотно связан с фсб и ВПК страны-оккупанта.

Поскольку в декабре 2022 года сам Борис Кауфман и Александр Грановский задерживались НАБУ и САП как подозреваемые в создании преступной организации и подкупе чиновников, можно предположить, что они близкие партнеры. А значит, сделка между "Финбанком" Грановского и "Платинумбанком" Кауфмана могла быть "помощью" партнеру по выводу активов из банка.

Впрочем, последнее можно считать лишь предположением, но можно быть уверенным, что в любом случае у правоохранителей вряд ли возникнут вопросы к Екатерине Рожковой в связи с уклонением от уплаты налогов "Финбанком". Ведь покупка активов "Платинумбанком" в бытность Рожковой главой финучреждения была полностью законной, и к неуплате налогов продавцом она никакого отношения явно не имеет.

В то же время Екатерина Рожкова может получить до 12 лет тюрьмы по делу о выводе из "Платинумбанка" 1,1 млрд грн на "свои" фирмы в виде фиктивных кредитов. По версии следствия, именно руководство банка занималось подобными сомнительными операциями, и возглавляла его в тот момент как раз Рожкова.