Миллиард для "своих": как обанкротился "Платинум банк" и почему с Екатерины Рожковой хотят взыскать огромную сумму

Если следствию дадут зеленый свет зампред НБУ может получить до 12 лет тюрьмы

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) выиграл суд против первой заместительницы главы НБУ Екатерины Рожковой и теперь требует от нее и 11 бывших коллег из "Платинум банка" выплатить 1,48 млрд гривен.

По мнению ФГВФЛ, который управляет ликвидацией финучреждения с 24 февраля 2017 года, именно его руководство виновато в том, что банк стал неплатежеспособным, что Фонд и доказал в суде.

"Телеграф" разбирался, какие у Фонда имеются основания так считать, и почему речь может идти о реальном тюремном сроке для экс-руководства банка.

Суд длиной почти 3 года

Еще в 2020 году ФГВФЛ обратился с иском в Хозсуд Киева, в котором просил взыскать с экс-руководства "Платинум банка" (всего 12 человек) 1 млрд 477 млн 708 тыс. грн. Однако Хозсуд, а позднее Северный апелляционный суд отклонили иск и только Верховный суд Украины 28 июля 2021 года удовлетворил кассационную жалобу ФГВФЛ и обязал суды низшей инстанции принять иск к рассмотрению.

Весь 2022 год из-за военного положения рассмотрение иска постоянно откладывали, наконец 18 января 2023 года Хозсуд Киева снова отказал ФГВФЛ в удовлетворении иска. Однако уже 12 июня Северный апелляционный суд удовлетворил иск, обязав тем самым бывшее руководство "Платинум банка" выплатить почти 1,5 млрд грн.

В ответ экс-руководство финучреждения обратилось с кассационной жалобой в Верховный суд, тем самым повторив путь ФГВФЛ, правда, пока безуспешно. Данные об этом можно найти в аналитической системе YouControl.

Но почему в Фонде так уверены, что именно руководство "Платинум банка" виновно в его банкротстве и должно заплатить?

Из банка вывели 1,1 млрд грн для своих

В ходе рассмотрения иска на одном из судебных заседаний юристы ФГВФЛ затребовали документацию, связанную с выдачей кредитов ЧП "Логистик Транс", ООО "Кодос Инвест", ООО "Ошер", ООО "Стратагема-инвест", ООО "Титан-Юг" и ООО "Реал Инвест".

Совершенно "случайно" все эти фирмы фигурируют в уголовном производстве №12015100000000334 от 10 апреля 2015 года, в котором Нацполиция подозревает руководство "Платинум банка" в хищении 1,1 млрд грн средств финучреждения.

По данным судебных документов из OpenDataBot, с декабря 2013 по май 2014 года на подконтрольные банковскому руководству фирмы, считает следствие, были выведены 1,1 млрд грн.

Согласно кредитным договорам, средства этим фирмам выделяли для покупки сельхозтехники у иностранных компаний — Emportesa Trading LTD, Ormovinia Enterprises LTD, Bretasia Trading Limited. Деньги были переведены за границу, однако товар в Украину так и не прибыл.

Как оказалось, "вопреки целевому назначению, часть кредитных средств направлялась на погашение кредитных обязательств предприятий перед ПАО "Финбанк", а часть средств направлялась на счета нерезидента Carosan Trading LTD (Рига, Латвия), что не было предусмотрено условиями кредитных договоров", — говорится в судебных документах.

Проще говоря, деньги вывели из Украины посредством подставных фирм.

Версия следствия

Но сами кредитные договора с "Платинум банком" остались, и когда через год срок действия истек, руководство банка продлило их, снизив процентные ставки с 10% до 5% и даже 1%.

Для придания законности продлению сроков действия кредитных договоров в качестве залога руководство "Платинум банка" принимало ценные бумаги, выпускаемые ПАО "Страховая компания "Стандарт РЭ" и ПАО "Глобал Транспорт Логистик". Хотя в 2015 году Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приостановила торговлю ценными бумагами указанных субъектов.

Наконец, в 2016-м другая фирма – ООО "Таргар" – обеспечила выданные вышеперечисленным ООО кредиты имуществом дробильно-сортировочного завода и комплекса перезагрузки при ж/д перевозках, общей стоимостью 380 млн грн. Правда, быстро выяснилось, что данная фирма была фиктивной, как и якобы "заложенное" ею имущество.

Наконец, прямо в ходе осуществления данных операций в 2015 году умер директор ООО "Стратагема-инвест" и весь 2016-й его подпись на документах по кредиту "Платинум банка" просто подделывали.

За 2014-й год Стратагема-Инвест не заработала ни копейки

В целом, по версии следствия, в ходе выдачи подобных кредитов подставным фирмам, близким к руководству "Платинум банка", только за 2013-2014 годы финучреждению не вернули кредитов на сумму 972,4 млн грн и 62,99 млн долл.

Однако в том же 2016-м следствие затихло, а последние судебные документы по уголовному производству №12015100000000334 датируются ноябрем.

Екатерине Рожковой грозят 12 лет тюрьмы?

Надо сказать, что обвинения экс-руководству "Платинум банка" в 2015-2016 годах предъявляли весьма серьезные — статьи за мошенничество, хищение денежных средств, легализацию преступных доходов, и "мелочь" вроде подделки документов.

Самыми серьезными обвинениями были статья 190 УК Украины часть 4 "Мошенничество совершенное в особо крупных размерах или в составе организованной группы" и статья 191 УК Украины, часть 5 "Завладение имуществом путем использования служебным положением". В обоих случаях санкции статей предполагали для виновных тюремный срок до 12 лет лишения свободы.

То есть, если бы следствие нашло улики, доказывающие умысел руководства "Платинум банка" в хищении 1,1 млрд грн из банка путем выдачи фиктивных кредитов, они могли бы сесть на срок до 12 лет. В их числе могла бы оказаться и Екатерина Рожкова.

Руководство "Платинум банка" спасала Рожкова и НБУ?

И тут самое время задаться вопросами: почему следствие остановилось и причем это уголовное производство к иску ФГВФЛ и лично замглавы НБУ Екатерине Рожковой?

Ответ прост – в 2013 году Екатерина Рожкова трудилась в "Платинум банке" заместителем главы правления, а в 2014-2015 годах исполняла обязанности главы финучреждения.

Проще говоря, многие из кредитных договоров, которые следствие считало фиктивными и направленными на хищение средств банка, подписывались именно во времена руководства банком Екатерины Рожковой.

В том же 2015-м она перешла на работу в Национальный банк Украины, а 25 октября 2016 года стала заместителем председателя НБУ. Напомним, что последние судебные документы по возможному хищению из "Платинум банка" 1,1 млрд грн датируются ноябрем того же года.

Не исключено, что НБУ не был заинтересован в шумихе вокруг вероятного хищения в банковском учреждении, откуда в Нацбанк пришел перспективный сотрудник в лице Екатерины Рожковой. Ее карьера в главном банке Украины удалась – 15 июня 2018 года она стала первым замом председателя НБУ и продолжает занимать эту должность по сей день.

Тем временем в НБУ приняли окончательное решение по "Сенс банку" (бывший "Альфа банк" — его национализируют, как прежде "Приватбанк".