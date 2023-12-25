Владеет сотнями квартир: суд оправдал скандального нардепа

Депутата обвиняли в уклонении от уплаты налогов

Печерский районный суд столицы 25 декабря 2023 года оправдал народного депутата Украины Виктора Мялика. Его подозревали в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 100 млн грн.

Обвинение настаивало, что нардеп совершил уголовное правонарушение по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает Александр Тананакин, адвокат Мялика.

Сторона обвинения настаивала, что депутат использовал "серые схемы" при определении налогооблагаемой базы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от продажи недвижимости. По подсчетам, за период с 2012 по 2019 гг. Мялик недоплатил налогов на сумму более 100 млн грн.

Однако подтверждения этому не удалось найти при судебном разбирательстве. Поэтому народного депутата оправдали.

Подробности дела Мялика

Напомним, что подозрение Мялику вручили в 2021 году. Тогда же его имущество было арестовано по решению Печерского районного суда Киева. Но депутат заявлял, что он не уклонялся от налогов, а все происходящее прозвал давлением на бизнес.

Согласно данным следствия, фигурант в 2012 году начал хозяйственную деятельность по строительству многоквартирных жилых домов в селах Петропавловская и Софиевская Борщаговка (Киевская область). Он хотел получать прибыль от продажи квартир и нежилых помещений. Но, как пишет "Радио Свобода", он не зарегистрировался как юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель (ФЛП).

Когда все дома были построены, Мялик зарегистрировал на себя право собственности более чем на 1200 объектов недвижимости. Следствие утверждало, что депутат продавал квартиры и недвижимость под видом собственного имущества. Благодаря этому ему удалось снизить налог с 18% до 5%. Сделки по продаже он заключал через доверенное лицо. Эксперты выяснили, что из-за этой схемы Мялик недоплатил в государственный бюджет 118 млн грн.

Отметим, что согласно декларации нардепа, в 2019 году в его собственности было 158 квартир. Все они находились в Софиевской Борщаговке. Причем это были объекты разной площади, от 38 до 95 кв. м. Помимо них, в декларации указаны гаражи и другие нежилые помещения.

Ранее Мялик предлагал праздновать в Украине День благодарения Богу. А уже 25 декабря 2023 года такой законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.