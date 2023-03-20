Всемирно известную сеть такси в Украине поймали на неуплате налогов: ущерба на десятки миллионов

Установленная сумма уклонения – 52 млн. грн

Бюро экономической безопасности продолжает раскрывать схемы незаконного обогащения или уклонения от налогов. В этот раз под прицел правоохранителей попала всемирно известная сеть такси.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Сообщается, что украинское представительство этой службы такси (название не озвучивается) организовало схему по уклонению от уплаты налогов на сумму 52 миллиона гривен. Однако, детективы ведомства раскрыли правонарушителей.

"Следствием установлено, что средства, которые иностранная компания направляла в Украину на содержание представительства службы такси и оплату работы водителей-партнеров, незаконно переводились в наличные. Директор и главный бухгалтер компании организовали схему, по которой платежи осуществлялись на счета ряда ФЛП в качестве оплаты за несуществующие "информационно-посреднические услуги", — говорится в сообщении.

Таким образом создатели схемы избегали уплаты налогов в государственный бюджет в полном объеме. В настоящий момент детективы выясняют все обстоятельства совершения уголовного правонарушения и полный круг причастных к этой схеме лиц.

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