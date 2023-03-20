Всесвітньо відому мережу таксі в Україні зловили на несплаті податків: збитків на десятки мільйонів

Встановлена сума ухилення – 52 млн. грн.

Бюро економічної безпеки продовжує розкривати схеми незаконного збагачення чи ухилення від податків. На цей раз під приціл правоохоронців потрапила всесвітньо відома мережа таксі.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Повідомляється, що українське представництво цієї служби таксі (назва не озвучується) організувало схему ухилення від сплати податків на суму 52 мільйони гривень. Проте детективи відомства розкрили правопорушників.

"Слідством встановлено, що кошти, які іноземна компанія направляла в Україну на утримання представництва служби таксі і оплату роботи водіїв-партнерів, в незаконний спосіб переводилися в готівку. Директор та головний бухгалтер компанії організували схему за якої платежі здійснювалися на рахунки низки ФОПів в якості оплати за неіснуючі "інформаційно-посередницькі послуги", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, організатори схеми уникали сплати податків до державного бюджету в повному обсязі. На даний момент детективи з’ясовують усі обставини вчинення кримінального правопорушення та повне коло причетних до цієї схеми осіб.

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