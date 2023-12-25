Такой есть в США: в Раде предлагают основать новый государственный праздник

Проект представлен достаточно большой группой депутатов

В Украине продолжает появляться все больше новых праздников. На этот раз депутат предложили украинцам отмечать День благодарения Богу по аналогии с американским Днем благодарения.

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Проект представлен достаточно большой группой депутатов, среди которых, например, спикер ВР Стефанчук.

К сожалению, текста документа пока нет, поэтому ознакомиться с ним нельзя. Однако, судя по названию, этот праздник будет аналогом американского (и не только) Дня благодарения.

Отметим, что День благодарения сейчас отмечают в нескольких странах мира. Изначально праздник был выражением благодарности и признательности Богу, равно как семье и друзьям за материальное благосостояние и доброе отношение. Но со временем в США и Канаде этот праздник в значительной степени утратил религиозное значение и стал гражданским, общепринятым и общенародным.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский основал в Украине новый праздник 9 мая, а День победы переносится.