Таке є у США: у Раді пропонують започаткувати нове державне свято

Проект представлений досить великою групою депутатів

В Україні продовжує з’являтися дедалі більше нових свят. Цього разу депутат запропонували українцям відзначати День подяки богу за аналогією до американським Днем подяки.

Відповідний законопроєкт уже зареєстровано у Верховній Раді. Проєкт представлений досить великою групою депутатів, серед яких, наприклад, спікер ВР Стефанчук.

На жаль, тексту документа поки що немає, тому ознайомитися з ним не можна. Однак, судячи з назви, це свято буде аналогом американського (і не лише) Дня подяки.

Зазначимо, що День подяки зараз відзначають у кількох країнах світу. Спочатку свято було виразом подяки та вдячності Богу, так само як сім’ї та друзям за матеріальний добробут та добрі стосунки. Але згодом у США та Канаді це свято значною мірою втратило релігійне значення і стало громадянським, загальноприйнятим та загальнонародним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський започаткував в Україні нове свято 9 травня, а День перемоги переноситься.