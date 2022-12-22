170 км не перешкода: Стерненко натякнув, що по російській нафтобазі вдарила Україна (відео)

Сергій Стерненко просить українців продовжувати донатити на ЗСУ

Поблизу російського міста Орел 16 листопада вибухнула нафтобаза. Український блогер та громадський діяч Сергій Стерненко натякнув, що до атаки причетна наша країна.

Ексклюзивним відео він поділився у своєму Telegram-каналі.

Сергій Стерненко нагадав, що від російського міста Орел до українського кордону 170 км. На кадрах з безпілотника видно, як на цистерну з горючими матеріалами на території нафтобази в населеному пункті Стальний Кінь впали два снаряди, після чого стався вибух. Також два снаряди скинули і на другу цистерну, яка неабияк постраждала.

У російських новинах розповіли, що гучний "хлопок" розбудив місцевих жителів близько 04:30 ранку. Український блогер іронічно прокоментував цю ситуацію та натякнув, що відео йому дісталося "абсолютно випадково" і взагалі не факт, що до вибуху причетна Україна. А щоб таких "випадковостей" було більше, закликав і далі скидати гроші на допомогу ЗСУ.

"Я, авжеж, гадки не маю, як таке могло трапитись, яким саме дроном бомбили нафтобазу, і ось це відео я отримав абсолютно випадково! Звісно ж, ваші донати на ЗСУ тут не відіграли ну зовсім жодної ролі, а тому докиньте на бавовну ще", — написав Сергій Стерненко і опубікував рахунки, на які можна переказувати кошти.

Раніше ми розповідали про те, що у Брянській області рф біля кордону з Україною дрон атакував енергооб’єкт. Влада країни впевнена, що винні у цьому українці.