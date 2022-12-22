170 км не помеха: Стерненко намекнул, что по российской нефтебазе ударила Украина (видео)

Сергей Стерненко просит украинцев продолжать донатить на ВСУ

Вблизи российского города Орел 16 ноября взорвалась нефтебаза. Украинский блогер и общественный деятель Сергей Стерненко намекнул, что к атаке причастна наша страна.

Эксклюзивным видео он поделился в своем Telegram-канале.

Сергей Стерненко напомнил, что от российского города Орел до украинской границы 170 км. На кадрах с беспилотника видно, как на цистерну с горючими материалами на территории нефтебазы в населенном пункте Стальной Конь упали два снаряда, после чего последовал взрыв. Также два снаряда скинули и на вторую цистерну, которая изрядно пострадала.

В российских новостях рассказали, что громкий "хлопок" разбудил местных жителей около 04:30 утра. Украинский блогер иронично прокомментировал эту ситуация и намекнул, что видео ему досталось "абсолютно случайно" и вообще не факт, что ко взрыву причастна Украина. А чтобы таких "случайностей" было больше, призвал и дальше скидывать деньги на помощь ВСУ.

"Я, конечно, не подозреваю, как такое могло случиться, какой именно дроном бомбили нефтебазу, и вот это видео я получил абсолютно случайно! Конечно, ваши донаты на ВСУ здесь не сыграли ну совсем никакой роли, а потому бросьте на "бавовну" еще", — написал Сергей Стерненко и опубиликовал счета, на которые можно переводить средства.

Ранее мы рассказывали о том, что в Брянской области рф у границы с Украиной дрон атаковал энергообъект. Власти страны уверены, что виновны в этом украинцы.