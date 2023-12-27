Членство України в НАТО "по частинах": Данілов пояснив, чи можливо це і чому

Україна – єдиний організм

Ідею про вступ України до НАТО частинами не оцінили в нашій країні. За словами влади, це "не робоча конструкція".

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю газеті "Голос Америки". На його думку, такий розвиток подій неможливий.

"Ми єдиний організм. Ми не можемо частину тіла передати, а другу десь там забути. Це абсолютно неробоча конструкція. Я не знаю, в кого в голові такі не зовсім коректні думки з'являються. Бо це просто неможливо", — сказав він.

Він наголосив, що в українській Конституції чітко записано членство в ЄС та НАТО, а територіальну цілісність України визнано всіма цивілізованими країнами світу.

"Тому говорити про те, що одна частина піде в один бік, а інша частина буде чогось чекати, некоректно", — говорить Данілов.

Раніше "Телеграф" повідомив, що, на думку радника керівника ОП Михайла Подоляка, розмови про вступ України до НАТО частинами лише провокують Росію.