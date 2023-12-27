Членство Украины в НАТО "по частям": Данилов объяснил, возможно ли это и почему

Украина — единый организм

Идею о вступлении Украины в НАТО по частям не оценили в нашей стране. По словам властей, это "не рабочая конструкция".

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию "Голос Америки". По его мнению такое развитие событий невозможно.

"Мы единый организм. Мы не можем передать часть тела, а вторую где-то там забыть. Это совсем нерабочая конструкция. Я не знаю, у кого в голове такие не совсем корректные мысли появляются. Потому что это просто невозможно", — сказал он.

Он подчеркнул, что в украинской Конституции четко записано членство в ЕС и НАТО, а территориальная целостность Украины признана всеми цивилизованными странами мира.

"Поэтому говорить о том, что одна часть уйдет в одну сторону, а другая часть будет чего-нибудь ждать, некорректно", — говорит Данилов.

Ранее "Телеграф" сообщил, что, по мнению советника руководителя ОП Михаила Подоляка, разговоры о вступлении Украины в НАТО частями только провоцируют россию.