В Україні розпочали виплату компенсацій за зруйноване житло: як і скільки дають

Станом на сьогодні вже сформовано 1636 сертифікатів

З сьогодні, 27 грудня, в Україні починають виплачувати компенсації за житло, яке зруйнували росіяни. Тепер кожен, хто вже отримав житловий сертифікат, через програму "Дія" може забронювати кошти на купівлю будинку чи квартири.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Він пояснив, як це працюватиме.

Як отримати компенсацію?

Мати житловий сертифікат або подати заявку на отримання через "Дію";

Вибрати житло та домовитися з продавцем про купівлю;

Забронювати гроші для купівлі житла через "Дію" та отримати підтвердження протягом 5 днів;

Припинити право власності на зруйноване житло;

Оформити операцію купівлі-продажу нового житла протягом 30 днів після підтвердження;

Чекати на зарахування коштів продавцю житла протягом 5 днів (Важливо! Якщо ви не встигнете за цей час, потрібно буде повторно подавати заяву на бронювання коштів у "Дія").

"Що означає "забронювати кошти"? Це необхідно, щоб система знала, що ви плануєте зробити покупку житла", — розповів він і зазначив, що житло можна придбати у будь-якому регіоні країни. Воно може бути придбано на первинному чи вторинному ринку. Також не має значення, чи це буде будинок або квартира.

Разом з тим, можна об’єднати кілька сертифікатів для придбання одного об’єкта нерухомості. Якщо вартість нерухомості менша, ніж номінал сертифікату – різницю ви можете отримати вже з прийняттям процедури стягнення репарацій із Росії.

Важливим пунктом із усього вищезгаданого є припинення права власності на зруйноване житло. Це можна зробити у нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора чи ЦНАП. Ця процедура не вимагатиме від вас складних дій. З вашого боку потрібні:

заява;

документ, що засвідчує право власності;

техзвіт про повне знищення майна, що його видає комісія органів місцевого самоврядування. На даному етапі команда проекту провела навчання по роботі із сертифікатами першої частини держави.

Повідомляється, що станом на сьогодні сформовано 1636 сертифікатів на суму понад 3 млрд. гривень. Компенсації здійснюватимуться у межах наявного обсягу коштів на небюджетному рахунку Мінінфраструктури до його закриття.

"На цьому етапі на сертифікат можна лише купити квартиру чи будинок. Але вже в січні-лютому очікуємо на можливість реалізації сертифікату на придбання будматеріалів та замовлення робіт для тих, хто хоче побудувати новий будинок самостійно, на власній земельній ділянці", — додав міністр.