В Украине начали выплату компенсаций за разрушенное жилье: как и сколько дают

По состоянию на сегодня уже сформировано 1636 сертификатов

С сегодняшнего дня, 27 декабря, в Украине начинают выплачивать компенсации за жилье, которое разрушили россияне. Теперь каждый, кто уже получил жилищный сертификат, через приложение "Дія" может забронировать средства для покупки дома или квартиры.

Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. Он объяснил, как это будет работать.

Как получить компенсацию?

Иметь жилищный сертификат, или подать заявку на получение через "Дію";

Выбрать жилье и договориться с продавцом о покупке;

Забронировать деньги для покупки жилья через "Дію" и получить подтверждение в течение 5 дней;

Прекратить право собственности на разрушенное жилье;

Оформить сделку купли-продажи нового жилья в течение 30 дней после подтверждения;

Ожидать зачисления средств продавцу жилья в течение 5 дней (Важно! Если вы не успеете за это время, нужно будет повторно подавать заявление на бронирование средств в "Дія").

"Что значит "забронировать средства"? Это необходимо, чтобы система знала, что вы планируете совершить покупку жилья", — рассказал он и отметил, что жилье можно приобрести в любом регионе страны. Оно может быть куплено на первичном или вторичном рынке. Также не имеет значение, то будет ли это дом или же квартира.

Вместе с тем можно объединить несколько сертификатов для приобретения одного объекта недвижимости. Если стоимость недвижимости меньше, чем номинал сертификата – разницу вы можете получить уже с принятием процедуры взыскания репараций с России.

Важным пунктом из всего вышеуказанного является прекращение права собственности на разрушенное жилье. Это можно сделать у нотариуса, который имеет полномочия государственного регистратора или ЦНАП. Эта процедура не потребует от вас сложных действий. С вашей стороны нужно:

заявление;

документ, удостоверяющий право собственности;

техотчет о полном уничтожении имущества, которое издает комиссия органов местного самоуправления. На данном этапе команда проекта провела обучение по работе с сертификатами первой части государстве.

Сообщается, что по состоянию на сегодня сформировано 1636 сертификатов на сумму более 3 млрд гривен. Компенсации будут осуществляться в пределах имеющегося объема средств на небюджетном счете Мининфраструктуры до его закрытия.

"На этом этапе на сертификат можно только купить квартиру или дом. Но уже в январе-феврале ожидаем возможности реализации сертификата на приобретение стройматериалов и заказ работ для тех, кто хочет построить новый дом самостоятельно, на собственном земельном участке", — добавил министр.