Зеленський та Кім на коні, а Порошенко з Арестовичем пробивають дно: кому з політиків українці довіряють найбільше
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Довіра до політиків знижується
Президент України Володимир Зеленський, як і раніше, перебуває в топі довіри серед українців. Повною протилежністю йому є Петро Порошенко.
Про це стало відомо, виходячи із результатів соціологічного опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. За його даними, українці зараз найбільше довіряють таким політикам та громадським діячам:
- Володимир Зеленський (71%);
- Віталій Кім (65%);
- Дмитро Кулеба (56%);
- Сергій Притула (55%);
- Михайло Подоляк (52%).
А ось антирейнг очолили такі політики та громадські діячі:
- Юлія Тимошенко (85%);
- Олексій Арестович (82%);
- Юрій Бойко (81%);
- Петро Порошенко (74%);
- Мар’яна Безугла (58,5%);
- Дмитро Арахамія (57%);
- Андрій Єрмак (54%).
Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до О. Данілова (відповідно 44% і 30%), В. Малюка (відповідно 41% і 21%), Р. Умєрова (відповідно 35% і 22%), І. Клименка (відповідно 31% і 21%).
Більшість опитаних не довіряють Ю. Тимошенко (85%), О. Арестовичу (82%), Ю. Бойку (81%), П. Порошенку (74%), М. Безуглій (58,5%), Д. Арахамії (57%), А. Єрмаку (54%).
Варто зазначити, що порівняно з вереснем 2023 року баланс довіри (сума відповідей "зовсім не довіряю" та "швидше не довіряю") до Зеленського похитнувся (47,3 замість 56,2). А діячем, який найшвидше втрачає довіру українців за цей же період часу став Олексій Арестович (-43,6 замість -56,0).
Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки українців вірять у перемогу.