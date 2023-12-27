Зеленський та Кім на коні, а Порошенко з Арестовичем пробивають дно: кому з політиків українці довіряють найбільше

Довіра до політиків знижується

Президент України Володимир Зеленський, як і раніше, перебуває в топі довіри серед українців. Повною протилежністю йому є Петро Порошенко.

Про це стало відомо, виходячи із результатів соціологічного опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. За його даними, українці зараз найбільше довіряють таким політикам та громадським діячам:

Володимир Зеленський (71%);

Віталій Кім (65%);

Дмитро Кулеба (56%);

Сергій Притула (55%);

Михайло Подоляк (52%).

А ось антирейнг очолили такі політики та громадські діячі:

Юлія Тимошенко (85%);

Олексій Арестович (82%);

Юрій Бойко (81%);

Петро Порошенко (74%);

Мар’яна Безугла (58,5%);

Дмитро Арахамія (57%);

Андрій Єрмак (54%).

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до О. Данілова (відповідно 44% і 30%), В. Малюка (відповідно 41% і 21%), Р. Умєрова (відповідно 35% і 22%), І. Клименка (відповідно 31% і 21%).

Більшість опитаних не довіряють Ю. Тимошенко (85%), О. Арестовичу (82%), Ю. Бойку (81%), П. Порошенку (74%), М. Безуглій (58,5%), Д. Арахамії (57%), А. Єрмаку (54%).

Варто зазначити, що порівняно з вереснем 2023 року баланс довіри (сума відповідей "зовсім не довіряю" та "швидше не довіряю") до Зеленського похитнувся (47,3 замість 56,2). А діячем, який найшвидше втрачає довіру українців за цей же період часу став Олексій Арестович (-43,6 замість -56,0).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки українців вірять у перемогу.