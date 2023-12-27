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Зеленський та Кім на коні, а Порошенко з Арестовичем пробивають дно: кому з політиків українці довіряють найбільше

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський Новина оновлена 27 грудня 2023, 18:06
Володимир Зеленський. Фото president.gov.ua

Довіра до політиків знижується

Президент України Володимир Зеленський, як і раніше, перебуває в топі довіри серед українців. Повною протилежністю йому є Петро Порошенко.

Про це стало відомо, виходячи із результатів соціологічного опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. За його даними, українці зараз найбільше довіряють таким політикам та громадським діячам:

  • Володимир Зеленський (71%);
  • Віталій Кім (65%);
  • Дмитро Кулеба (56%);
  • Сергій Притула (55%);
  • Михайло Подоляк (52%).

А ось антирейнг очолили такі політики та громадські діячі:

  • Юлія Тимошенко (85%);
  • Олексій Арестович (82%);
  • Юрій Бойко (81%);
  • Петро Порошенко (74%);
  • Мар’яна Безугла (58,5%);
  • Дмитро Арахамія (57%);
  • Андрій Єрмак (54%).

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до О. Данілова (відповідно 44% і 30%), В. Малюка (відповідно 41% і 21%), Р. Умєрова (відповідно 35% і 22%), І. Клименка (відповідно 31% і 21%).

Більшість опитаних не довіряють Ю. Тимошенко (85%), О. Арестовичу (82%), Ю. Бойку (81%), П. Порошенку (74%), М. Безуглій (58,5%), Д. Арахамії (57%), А. Єрмаку (54%).

Варто зазначити, що порівняно з вереснем 2023 року баланс довіри (сума відповідей "зовсім не довіряю" та "швидше не довіряю") до Зеленського похитнувся (47,3 замість 56,2). А діячем, який найшвидше втрачає довіру українців за цей же період часу став Олексій Арестович (-43,6 замість -56,0).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки українців вірять у перемогу.

Теги:
#Рейтинг #Опитування #Володимир Зеленський