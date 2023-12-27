Зеленский и Ким на коне, а Порошенко с Арестовичем пробивают дно: кому из политиков украинцы доверяют больше всего

Доверие к политикам снижается

Президент Украины Владимир Зеленский, как и раньше, находится в топе доверия среди украинцев. Полной противоположностью ему является Петр Порошенко.

Об этом стало известно исходя из результатов социологического опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива. Согласно его данным, сейчас украинцы больше всего доверяют таким политикам и общественным деятелям:

Владимир Зеленский (71%);

Виталий Ким (65%);

Дмитрий Кулеба (56%);

Сергей Притула (55%);

Михаил Подоляк (52%).

А вот антирейнг возглавили такие политики и общественные деятели:

Юлия Тимошенко (85%);

Алексей Арестовичч (82%);

Юрий Бойко (81%);

Петр Порошенко (74%);

Марьяна Безуглая (58,5%);

Дмитрий Арахамія (57%);

Андрей Ермак (54%).

Чаще выражали доверие, чем недоверие, к А. Данилову (соответственно 44% и 30%), В. Малюку (соответственно 41% и 21%), Р. Умерову (соответственно 35% и 22%), И. Клименко (соответственно 31 % и 21%).

Большинство опрошенных не доверяют Ю. Тимошенко (85%), А. Арестовичу (82%), Ю. Бойко (81%), П. Порошенко (74%), М. Безуглой (58,5%), Д. Арахамии ( 57%), А. Ермаку (54%).

Стоит отметить, что по сравнению с сентябрем 2023 года баланс доверия (сумма ответов "совсем не доверяю" и "скорее не доверяю") к Зеленскому пошатнулся (47,3 вместо 56,2). А деятелем, который быстрее всего теряет доверие укранцев за этот же период времени стал Алексей Арестович (-43,6 вместо -56,0).

Напомним, ранее мы писали о том, сколько украинцев верят в победу.