Як працюють "Нова пошта", "Укрпошта" та Meest на Новий рік: графік

У компаніях розповіли, у які дні відділення будуть закриті

Напередодні Нового року три основних поштових оператора в Україні, "Укрпошта" та "Нова пошта" та Meest, повідомили про свій графік роботи на найближчий тиждень. У компаніях проінформували, коли відділення будуть закриті.

Так, згідно з оновленим графіком відділення оператора "Нова пошта" 31 грудня працюватимуть з 9:00 до 17:00. Про це повідомляє прес-служба компанії.

При цьому 1 січня 2024 року у співробітників компанії буде вихідний.

Вже з вівторка, 2 січня, "Нова пошта" продовжить роботу за своїм стандартним графіком.

У компанії "Укрпошта" заявили , що в період з 25 по 31 грудня працюватимуть у звичайному режимі. При цьому 1 січня також оголошено в компанії вихідним днем. Тому відділення буде закрито.

Компанія Meest працюватиме без змін графіка 30 грудня, а також 2 та 6 січня. У неділю, 31 грудня, оголошено вихідний.

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