Таких лише кілька: яким областям України може повезти зі снігом на Новий рік

Погодою цей Новий рік не потішить

Хоча грудень у 2023 році почався з сильних снігових штормів і морозів, це тривало не так вже й довго. І на Новий рік із зимовою та сніговою погодою може пощастити зовсім небагатьом.

У більшості областей очікується досить ясна та тепла погода. Про це свідчать прогнози синоптиків "Укргідрометцентру".

У неділю, 31 грудня, сніг може випасти лише у Полтавській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Донецькій областях. При цьому там також очікується в середньому 3-5 градусів тепла протягом доби, внаслідок чого сніг швидко розтане. В решті областей буде хмарна погода з проясненнями і без опадів.

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У понеділок, 1 січня 2024 року, сніг може випасти у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Волинській областях. Але, знову-таки, очікується температура на рівні в середньому 3-5 градусів тепла вдень з похолоданням до нуля градусів уночі, через що утворення снігового покриву чекати не варто.

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