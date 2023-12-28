Таких всего несколько: каким областям Украины может повезти со снегом на Новый год

Погодой этот Новый год не порадует

Хотя декабрь в 2023 году начался с сильных снежных штормов и морозов, это продлилось не так уж долго. И на Новый год с зимней и снежной погодой может повезти совсем немногим.

В большинстве областей ожидается довольно ясная и теплая погода. Об этом говорят прогнозы синоптиков "Укргидрометцентра".

В воскресенье, 31 декабря, снег может выпасть только в Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Донецкой областях. При этом там также ожидается в среднем 3-5 градусов тепла в течение суток, в результате чего снег быстро растает. В остальных областях будет облачная погода с прояснениями и без осадков.

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В понедельник, 1 января 2024 года, снег может выпасть в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях. Но, опять-таки, ожидается температура на уровне в среднем 3-5 градуса тепла днем с похолоданием до нуля градусов ночью, из-за чего образования снежного покрова ждать не стоит.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцам стоит ждать мощных магнитных бурь в скором времени.