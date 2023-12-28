Как работают "Новая почта", "Укрпочта" и Meest на Новый год: график

В компаниях рассказали, в какие дни отделения будут закрыты

В преддверии Нового года три основных почтовых оператора в Украине, "Укрпочта" и "Новая почта" и Meest, сообщили о своем графике работы на ближайшую неделю. В компаниях проинформировали о том, когда отделения будут закрыты.

Так, согласно обновленному графику отделения оператора "Новая почта" 31 декабря будут работать с 9:00 до 17:00. Об этом проинформировала пресс-служба компании.

При этом 1 января 2024 года у сотрудников компании будет выходной.

Уже со вторника, 2 января, "Новая почта" продолжит работу по своему стандартному графику.

В компании "Укрпочта" заявили, что в период с 25 по 31 декабря будут работать в обычном режиме. При этом 1 января тоже объявлен в компании выходным днем. Поэтому отделения будут закрыты.

Компания Meest будет работать без изменений графика 30 декабря, а также 2 и 6 января. В воскресенье, 31 декабря, объявлен выходной.

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