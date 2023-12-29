Киянин прославився, сівши у палаюче авто під час ракетної атаки: журналісти знайшли його (відео)

Чоловік почувається добре, від медичної допомоги відмовився

Вчинок киянина, який сів у машину, що горіла, і від’їхав на ній якомога далі, щоб уберегти сусідські машини від вибуху, зворушив мережу. Відео поширилося вдень у п’ятницю.

Журналістам вдалося знайти героя і розпитати його про те, як він ухвалив це сміливе рішення. Василь Андрійович розповів, як він їхав машиною, що горіла.

"Двері відчинив, бо не видно було, голову висунув і попер туди, до автомийки. Сказали мені, в автомийку дзвони, там загасять. Ще не було пожежі", ― сказав Василь Андрійович.

На питання про самопочуття чоловік відповів, що в нього все гаразд. Він відмовився від медичної допомоги, але сказав, що звернеться до медиків, якщо буде гірше. Він отримав опіки на обличчі та руках.

Киянин не побоявся сісти за кермо палаючої машини

Нагадаємо, що інцидент стався у Святошинському районі столиці вранці у п’ятницю, 29 грудня 2023 року, під час масованого ракетного удару по Україні. Уламки впали на стоянку автомобілів. Понад 5 машин спалахнули. Водій одного з транспортних засобів, який уже почав димитися, сів за кермо та відвіз авто якомога далі, щоб уникнути вибуху. Відео потрапило до Інтернету, українці захоплювалися сміливим вчинком чоловіка.

Раніше Телеграф писав, що вдень 29 грудня знову оголосили повітряну тривогу в більшості областей. У кількох містах пролунали вибухи.