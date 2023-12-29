Наших людей не перемогти: у Києві водій сів у палаючу машину, аби вберегти сусідні (відео)

Подумав не лише про себе, а й про інших

Українців не перемогти, адже вони чуйні, добрі і часом турбуються про людей навколо більше, аніж про самих себе. Так і сталося сьогодні вранці

Мережу розчулив мешканець столиці, який сів в автомобіль, що палав, і від’їхав. Відповідне відео поширили у телеграм-каналі "Киевский движ".

Що трапилося?

Річ у тім, що його машина була припаркована біля сусідських, через що існував ризик загоряння інших транспортних засобів. На відео видно, що чоловік просто сідає у свою машину і від’їжджає якомога подалі. Схоже, сусіди чи знайомі також намагалися йому допомогти, адже бігали неподалік.

Це відео розчулило Мережу — воно набирає безліч переглядів, поширень та лайків. Воно розкриває не лише вчинок власника автомобіля, а й справжню сутність українського духу – готовність взяти на себе відповідальність в екстремальних ситуаціях.

В автомобілі рекомендується мати основний комплект для пожежі. Це вогнегасник, вогнетривкий килимок, аптечка, покривало або рятувальне покривало, ножиці та респіратор.

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