В Україні суттєво здорожчають популярні послуги для водіїв: за що доведеться платити більше

Деякі послуги зросли у 10 разів

З початку 2024 року українські водії та ті, хто хоче ними стати, змушені будуть брязнути гаманцем. Адже вартість багатьох автомобільних послуг суттєво зросте — деякі аж удесятеро.

Усе через зміни, внесені Кабінетом Міністрів. Про це свідчить постанова КМУ від 27 грудня 2023 р.

Які послуги зростуть і наскільки

Найбільше здорожчає вартість видачі першого посвідчення водія — майже у 10 разів з 26 аж до 230 гривень. Але це не єдина зміна, яка чекає майбутніх водіїв. Після того, як українцям дозволили здавати на права без обов’язкового навчання в автошколі, вартість складання теоретичного іспиту стрімко зросла — з 13 до 250 гривень.

Здача практичного іспиту теж здорожчала — з 13 до 420 гривень. Зміни торкнуться й реєстрації транспортних засобів — вартість їх переоформлення або реєстрації з видачею свідоцтва про реєстрацію підніметься з 200 гривень до 350 гривень. Нещодавно таку процедуру дозволили робити у "Дії". Сервіс купівлі-продажу авто за допомогою мобільного застосунку запрацював 20 грудня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за їзду лише без однієї частини кузова можна поплатитися посвідченням водія. Це варто знати кожному українцю.