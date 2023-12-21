За їзду без цієї частини кузова можна поплатитись посвідченням водія

Розповідаємо, у яких випадках можна нарватись на неприємності

Надійність, комфорт та стиль – ось три складові, які визначають вибір автомобіля для сучасного водія. Однак існують аспекти безпеки та відповідальності, які необхідно враховувати. Серед них – бампер, незамінний елемент кузова.

За їзду без нього можна сплатити чималий штраф або навіть поплатитися посвідченням водія. Про це розповідають юристи з сайту "Дорожній адвокат".

Який розмір штрафу і чи є вихід?

Водіїв, які керують автомобілем без бампера, можуть зупинити і змусити сплатити штраф у розмірі до 1700 гривень. Згідно з Правилами дорожнього руху, експлуатація автомобілів з технічними несправностями, такими як відсутність бампера, є категорично забороненою. І це не просто стандартне правило, це частина норм, що забезпечують безпеку учасників дорожнього руху.

Мінімальним покаранням за це порушення є штраф у розмірі 340 гривень. За повторне порушення "світить" уже штраф до 1700 гривень, або вилучення посвідчення водія на термін від 3 до 6 місяців. Іноді, можливо, здається, що відсутність бампера – це лише деталь, але вона може наробити багато неприємностей.

У правилах дорожнього руху вказано, що, помітивши несправність, водій повинен якнайшвидше усунути її. Якщо це відразу не можливо зробити, треба рухатись коротким шляхом до СТО. Тому в теорії, якщо пояснити патрульному, що їдете в автомайстерню, протоколу можна уникнути.

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