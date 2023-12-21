За езду без этой части кузова можно поплатиться водительским удостоверением

Рассказываем, в каких случаях можно нарваться на неприятности

Надежность, комфорт и стиль – вот три составляющие, определяющие выбор автомобиля для современного водителя. Однако существуют аспекты безопасности и ответственности, которые необходимо учитывать. Среди них – бампер, незаменимый элемент кузова. Бывает же такое, что он оторвался или ремонтируется в автомастерской.

Но мало кто знает, что за езду без него можно оплатить немалый штраф или даже поплатиться водительским удостоверением. Об этом рассказывают юристы сайта "Дорожный адвокат".

Каков размер штрафа и есть ли выход?

Водителей, управляющих автомобилем без бампера, могут остановить и заставить выплатить штраф в размере до 1700 гривен. Согласно Правилам дорожного движения, эксплуатация автомобилей с техническими неисправностями, такими как отсутствие бампера, категорически запрещена. И это не просто стандартное правило, это часть норм, обеспечивающих безопасность участников дорожного движения.

Минимальное наказание за это нарушение – штраф в размере 340 гривен. За повторное нарушение "светит" уже штраф до 1700 гривен, или изъятие водительского удостоверения на срок от 3 до 6 месяцев. Иногда, возможно, кажется, что отсутствие бампера – это лишь деталь, но она может доставить много неприятностей.

В правилах дорожного движения указано, что, заметив неисправность, водитель должен как можно быстрее устранить ее. Если это сразу невозможно сделать, нужно двигаться коротким путем к СТО. Поэтому в теории, если объяснить патрульному, что едешь в автомастерскую, протокола можно избежать.

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