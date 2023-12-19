Продати авто тепер можна через "Дію": Зеленський та Федоров розповіли деталі

Перекупам цією послугою користуватись не дозволять.

Сервіс купівлі-продажу авто у "ДІї" запрацює уже сьогодні. Запустять можливість швидкої перереєстрації транспортних засобів опівночі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Diia Summit, передає кореспондент "Телеграфу".

Перереєстрація авто в "Дії": як це працює

За словами очільника країни, продаж авто займе 15 хвилин. Номерний знак та техпаспорт можна отримати, замовивши доставку поштою або кур'єром.

Нагадаємо, що Diia Summit — це щорічний захід у сфері інформаційних технологій, що проводиться з 2020 року. Організаторами самміту є Мінцифри.

Глава відомства Михайло Федоров розповів, що обробка заявки триватиме до 1 години. "Це можливість переоформити, тобто купити або продати авто взагалі без центрів МВС. Суто онлайн, через QR-код або за лінком, зробити це швидко". Як каже Федоров, тепер не потрібно спілкуватися офлайн і витрачати свій час на переоформлення.

Важливо: послуга доступна лише для тих, хто продає машину вперше за рік. У перекупів такої можливості не буде, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Серед інших новинок, які представили на Diia Summit, є покращена послуга з реєстрації ФОП (раніше можна було лише закрити), спеціальні послуги для моряків та "еПідприємець". Усього за допомогою кількох кліків можна змінити контактну інформацію про підприємця, прізвище, КВЕДи тощо. Для цього не потрібно буде звертатися до держреєстратора.

Як раніше писав "Телеграф", в Україні продовжується мобілізація населення до лав ЗСУ. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, чи будуть надсилати повістки військовозобов'язаним у додатку "Дія".