В Украине существенно подорожают популярные услуги для водителей: за что придется платить больше

Некоторые услуги выросли в 10 раз

С начала 2024 года украинские водители и те, кто хочет ими стать, вынуждены будут раскошелиться. Ведь стоимость многих автомобильных услуг существенно вырастет — некоторые в десять раз.

Все из-за изменений, внесенных Кабинетом Министров. Об этом свидетельствует постановление КМУ от 27 декабря 2023 г.

Какие услуги возрастут и насколько

Больше всего подорожает стоимость выдачи первого водительского удостоверения — почти в 10 раз — с 26 вплоть до 230 гривен. Но это не единственное изменение, ожидающее будущих водителей. После того как украинцам разрешили сдавать на права без обязательной учебы в автошколе, стоимость сдачи теоретического экзамена стремительно выросла — с 13 до 250 гривен.

Сдача практического экзамена тоже подорожала — с 13 до 420 гривен. Изменения затронут и регистрацию транспортных средств — стоимость их переоформления или регистрации с выдачей свидетельства о регистрации поднимется с 200 гривен до 350 гривен. Недавно такую процедуру разрешили делать в "Дії". Сервис купли-продажи авто с помощью мобильного приложения заработал 20 декабря.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за езду только без одной части кузова можно поплатиться водительским удостоверением. Это следует знать каждому украинцу.