Наших людей не победить: в Киеве водитель сел в горящую машину, чтобы уберечь соседние (видео)

Подумал не только о себе, но и о других

Украинцев не победить, ведь они отзывчивы, добры и порой беспокоятся о людях вокруг больше, чем о самих себе. Так и произошло сегодня утром.

Сеть растрогал житель столицы, который сел в горящий автомобиль и уехал. Соответствующее видео было распространено в телеграм-канале "Киевский движ".

Что произошло?

Дело в том, что его машина была припаркована рядом с соседскими, из-за чего существовал риск возгорания других транспортных средств. На видео видно, что мужчина просто садится в свою машину и уезжает как можно дальше. Похоже, соседи или знакомые пытались ему помочь, ведь бегали неподалеку.

Это видео растрогало Сеть – оно набирает множество просмотров и лайков. Оно раскрывает не только поступок владельца автомобиля, но и подлинную сущность украинского духа – готовность взять на себя ответственность в экстремальных ситуациях.

В автомобиле рекомендуется иметь основной комплект пожара. Это огнетушитель, огнеупорный коврик, аптечка, покрывало или спасательное покрывало, ножницы и респиратор.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине существенно удорожают популярные услуги для водителей. Некоторые из них — в десять раз.