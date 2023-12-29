У більшості областей України, включаючи Київ, знову тривога: повідомляють про ракети (оновлюється)

У північних областях було чутно вибухи

У більшості міст України, які пережили ранковий масштабний обстріл окупантів, пролунала повітряна тривога. Повідомляють про повторні пуски ракет.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ. Зазначається, що ворог запустив ракети з Курської області Росії.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога. Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3!" — йдеться у повідомленні. Водночас моніторингові чати пишуть про 6 повітряних цілей над Україною.

Мапа тривог станом на 15:50

15:47 по Україні почав лунати сигнал відбою повітряної тривоги.

15:39 за попередньою інформацією, повітряний простір чистий.

15:34 У Черкаській ОВА повідомили, що область під ворожим обстрілом.

15:30 пуски ракет Х-59 у напрямку Черкащини та Сумщини.

15:15 за інформацією моніторингових чатів, можливі повторні пуски Х-22.

14:59 повідомляють про вибухи у Сумах.

14:58 вибухи пролунали у Черкасах.

14:56 вибухи пролунали у Смілі на Черкащині.

14:49 У повітрі було зафіксовано російські Ту-22м3, а також пуски ракет. У небі було зафіксовано 6 ворожих цілей з напрямком на північ України.

14:09 моніторингові чати повідомили про загрозу застосування ворогом ракет з балістичною траєкторією.

Мапа тривог станом на 15:23

13:44 повітряна тривога почала поширюватись Україною з Харківської області.

Раніше "Телеграф" публікував ексклюзивні фото наслідків ранкового терору у Києві від фотокора Яна Доброносова.