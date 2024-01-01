Війни самі себе не виграють: Зеленський озвучив головне правило для України та українців

Президент нагадав, що Україні протистоїть "найбільша терористична організація світу"

З початком повномасштабного вторгнення більшість українців поставили своє звичайне життя "на паузу" і почали робити все можливе для того, щоб наблизити перемогу.

Як розповів у своєму новорічному зверненні президент Володимир Зеленський, він вдячний усім українцям, які продовжують працювати та боротися щодня, оскільки розуміють, що війни самі себе не виграють, а перемоги не здобувають, а добиваються.

"Для цього сьогодні ми маємо жити за правилом: або ти працюєш, або ти воюєш. Бо проти нас – найбільша у світі терористична організація. І очевидно, наскільки більше ми маємо робити, наскільки активніше робити, наскільки міцнішими мають бути наша єдність і боротьба", — сказав він.

За словами президента, саме це щодня показують українські медики, рятувальники, вчителі, залізничники та водії, волонтери та дипломати, представники бізнесу та багато інших.

"Кожен, хто платить податки й дає українцям робочі місця, кожен, хто сіє та збирає врожай і дає українцям хліб, кожен, хто дає українцям прихисток, кожен, хто робить снаряди та боєприпаси, хто ремонтує й будує, відновлює та відроджує, щодня працює, щодня доводить: українці сильніші за втому. А значить, українці сильніші за цю війну. 24 лютого переконало нас у цьому", — сказав він.

Зеленський наголосив, що війна багато чому навчила українців і сильно їх поміняла.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповідав про головне досягнення України у 2023 році, а також нагадав, що на початку вторгнення мало хто вірив у те, що нашій країні вдасться протриматися хоча б тиждень.