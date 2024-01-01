Морози залишать українців без світла? Експерт розповів, чого чекати українцям

Енергосистема країни має всі можливості, щоб уникнути відключень

Наразі в Україні немає проблем з потужністю в енергетичній системі або з її передачею високовольтними лініями. Проте існує вірогідність планових відключень.

Про це в інтерв'ю Громадському радіо заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, зараз є певний профіцит потужностей.

"Дві теплові електростанції перебувають в резерві. Споживання у нас знизилося, не збільшилося. Насамперед через теплу погоду. І, крім того, через вихідні дні", — підкреслив експерт.

Водночас Омельченко зазначив, що це все стосується лише тих регіонів, які достатньо віддалені від лінії фронту. За його словами, у прифронтових регіонах ситуація з електропостачанням дуже складна.

Крім того, експерт підкреслив, що в цілому енергосистема працює надійно. Водночас він висловив думку, що планових відключень за великих морозів може не бути.

"Декілька днів, три чи чотири дні, можлива також опція — вихід в аварійний ремонт якогось атомного блоку, це теж не можна виключати. Тобто є певні ризики, за яких будуть долучені планові відключення на декілька годин на добу, на три, на чотири години на добу. Але, знов таки, якщо це і буде, то це буде не постійно, а якийсь невеликий проміжок часу", — підкреслив він.

Нагадаємо, в "Укренерго" спростували чутки про те, що у всіх областях починають діяти графіки планового відключення електрики.