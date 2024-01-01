Рус

Морози залишать українців без світла? Експерт розповів, чого чекати українцям

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Морози залишать українців без світла? Експерт розповів, чого чекати українцям Новина оновлена 01 січня 2024, 13:28

Енергосистема країни має всі можливості, щоб уникнути відключень

Наразі в Україні немає проблем з потужністю в енергетичній системі або з її передачею високовольтними лініями. Проте існує вірогідність планових відключень.

Про це в інтерв'ю Громадському радіо заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, зараз є певний профіцит потужностей.

"Дві теплові електростанції перебувають в резерві. Споживання у нас знизилося, не збільшилося. Насамперед через теплу погоду. І, крім того, через вихідні дні", — підкреслив експерт.

Водночас Омельченко зазначив, що це все стосується лише тих регіонів, які достатньо віддалені від лінії фронту. За його словами, у прифронтових регіонах ситуація з електропостачанням дуже складна.

Крім того, експерт підкреслив, що в цілому енергосистема працює надійно. Водночас він висловив думку, що планових відключень за великих морозів може не бути.

"Декілька днів, три чи чотири дні, можлива також опція — вихід в аварійний ремонт якогось атомного блоку, це теж не можна виключати. Тобто є певні ризики, за яких будуть долучені планові відключення на декілька годин на добу, на три, на чотири години на добу. Але, знов таки, якщо це і буде, то це буде не постійно, а якийсь невеликий проміжок часу", — підкреслив він.

Нагадаємо, в "Укренерго" спростували чутки про те, що у всіх областях починають діяти графіки планового відключення електрики.

Теги:
#Електроенергія #ТЕЦ #Відключення світла