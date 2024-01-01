Мінімум мільйон: в Польщі підрахували, скільки українців в'їхали до них і не повернулись в Україну

Деякі люди продовжують залишатись за межами країни

Понад 18 мільйонів людей в'їхали до Польщі з України з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів, повернулися назад понад 16 мільйонів.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі у Twitter. За інформацією прикордонників, 31 грудня на контрольно-пропускних пунктах з України до Польщі в'їхали 19,8 тисячі осіб. А з 24 лютого 2022 року — понад 18,145 млн осіб.

Але, 31 грудня 11,2 тисяч людей в'їхали в Україну з Польщі. З 24 лютого 2022 року — понад 16,368 млн осіб.

Зазначимо, що за підрахунками вітчизняних демографів, масова міграція за кордон жінок та дітей у поєднанні з втратами серед чоловіків-військовослужбовців може призвести до зменшення кількості населення до 30 млн людей вже у 2035 році. При цьому критичним для України показником стане чисельність у 20 млн осіб.

"Телеграф" звернувся до вітчизняних соціологів. За словами завідувача відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Олексія Позняка, навіть такі показники будуть можливими за умови ефективної міграційної політики з боку влади, в іншому випадку, ситуація може бути гіршою.

Експерт зазначає: населення на рівні 30 мільйонів громадян дозволить освоювати українські території на достатньому рівні, уникаючи знелюднення.

"Світовій історії відомо безліч випадків, коли у кризові для держави часи громадяни виїжджали за кордон. Загалом, це майже невідворотна реакція. Після завершення війни, як правило, на Батьківщину повертаються близько 30% мігрантів. Наша ситуація дещо відрізняється від інших, тому наш інститут прогнозує повернення значно більшої кількості громадян. Якої саме – буде залежати від багатьох аспектів, які передбачити зараз вкрай складно", – каже демограф в коментарі "Телеграфу".

Більше про демографічну ситуацію в нашій країні читайте за посиланням в матеріалі — Як повернути українців з-за кордону? Свіже дослідження та аналіз демографів щодо міграції.