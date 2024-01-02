"Пам’ять не спалиш ракетами": Порошенко пообіцяв відновити музей Шухевича після російського обстрілу

Пам’ять про видатних українців має бути збережена

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що профінансує відновлення музею Романа Шухевича у Львові та університету у Дублянах, де навчався Степан Бандера.

Як повідомив політик у своєму Facebook, усі необхідні витрати будуть профінансовані із коштів Фонду Порошенка, щоб зберегти пам’ять про видатних діячів української історії для нащадків.

Зокрема, він нагадав, що росіяни знищили не просто музей, а штаб-квартиру колишнього Головнокомандувача УПА, місце, де формувалася ідея української державності.

"Росіяни як справжні нацисти знищують нашу національну памʼять. Це і музей Марії Примаченко, і музей Сковороди, і університет, де вчився Бандера. Але памʼять не спалиш ракетами", — написав він.

Як повідомлялося раніше, удару дронами по Львівській області було завдано новорічної ночі, а заразом на день народження лідера націоналістичного руху Степана Бандери. Під удар потрапили університет у Дублянах, де 100 років тому навчався Бандера та музей Романа Шухевича на вулиці Білогорща. Хоч обійшлося без постраждалих, але сам музей було повністю знищено, а разом із ним і меморіальні речі Романа Шухевича.