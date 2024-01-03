Джавеліна та Захер: названо рідкісні імена, які українці давали дітям у 2023 році

Серед новонароджених є дівчатка на ім'я Аврора, Афіна, Єсенія, Вєсна та Джавеліна

У Міністерстві юстиції розповіли, які імена стали стали найпопулярнішими серед молодих батьків у першому півріччі 2023 року. Також у відомстві назвали рідкісні імена діток у різних регіонах країни, які даваби минулого року.

Інформацію повідомляє "УП. Життя". У статті посилаються на коментар Міністерства.

Так, в Україні найпопулярнішими іменами для дівчаток у першу половину 2023 року були — Софія, Марія, Анна. Хлопчикам часто давали імена — Артем, Олександр, Богдан тощо.

Водночас дехто з батьків називав своїх дітей незвично – Аврора, Афіна, Єсенія, Вогнена, Властеліна, Вєсна, Джавеліна, Лоліта, Ангел, Кий, Еней, Муслім, Марс, Одін, Захер та інші.

В Міністерстві юстиції уточнили, що популярність імені ще залежить від міста проживання новоспечених батьків.

Так, наприклад, в Київі найпоширеніші імена для діток були:

Жіночі: Софія, Марія, Соломія, Єва.

Чоловічі: Максим, Марк, Тимофій, Олександр, Артем.

А в Дніпропетровській області найпоширенішіми іменами для новонароджених стали :

Для доньки: Аліса, Анастасія, Вікторія, Дарина (Дарія), Діана, Єва, Єлизавета, Єсенія, Емілія, Марія, Мілана, Мирослава, Ніколь, Поліна, Соломія, Софія.

Для сина: Артем, Артур, Давид, Данило, Дамір, Євген, Іван, Лев, Марк, Матвій, Михайло, Тимофій, Тимур, Ярослав.

У Закарпатській області картина трохі інша. Там серед модолих батьків популярністю користувались такі імена:

Для дівчаток: Ангеліна, Анна, Аделіна, Аліса, Вікторія, Валерія, Дарія, Євгенія, Злата, Ірина, Любов, Марія, Марта, Софія.

Для хлопчиків: Андрій, Богдан, Василь, Віктор, Віталій, Матвій, Максим, Марк, Олександр, Роман, Юрій.

У статистику не потрапили дані з тимчасово окупованих територій.

Також наведена не вся інформація з Донецької області, оскільки Краматорський та Костянтинівський відділи ДРАЦС перебувають у простої.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на Київщині під час ракетної атаки в укритті народилася дитина.