Здивувала всіх: у Дніпрі народилась дівчинка-"богатир" (відео)

Немовля назвали Мирославою

У Дніпрі народилася дитина вагою 6 кілограмів і зростом 60 сантиметрів. Лікарі та мати дівчинки неабияк здивувалися розміром новонародженої.

Відомо, що немовля здорове і почувається добре. Про це пише ТСН.

За попередньою інформацією, сама породілля родом із Нікополя. Вона зі своїм чоловіком мріяли про малюка два з половиною роки. Попри постійні обстріли росіян, Анастасія не залишала рідний район. Адже її чоловік поліцейський на службі. Дідусь — на передовій.

За словами жінки, на основі результатів останнього УЗД, проведеного в Нікополі, очікувалося, що дитина народиться значно меншою.

Однак, під час пологів у Дніпрі, лікарі зрозуміли, що немовля буде великим, і прийняли рішення провести кесарів розтин. Це рішення було прийнято з огляду на безпеку як майбутньої матері, так і дитини.

"Коли ми спочатку витягли оці щоки, а потім тулуб, а потім була така солоденька ляжечка, ми були дуже вражені, бо шість кілограмів побачити ніхто не очікував", — каже лікарка Анастасії.

Мати дівчинки запевняє, що велетнів у родині немає. Але жінка від дитинства має цукровий діабет, саме це могло вплинути на її донечку.

Дитину назвали Мирославою. "Хочеться, щоб був мир", — кажуть рідні.

Наразі дівчинка перебуває під наглядом лікарів у реанімації. Вони стежать за її станом і рівнем цукру в крові. За їх словами, уже за кілька днів маля буде з мамою, а потім зрівняється розмірами з однолітками.

Нагадаємо, що в Україні після початку повномасштабної війни майже на третину скоротилася народжуваність.

Раніше "Телеграф" писав", що породілля з Хмельницької області звинувачує акушерку у недбалості. Зазначається, що внаслідок недбалого ставлення до своїх професійних обов’язків акушера-гінеколога були викликані тяжкі наслідки для здоров’я самої породіллі, а також її малюка. Відомо, що після народження дитина впала в кому.