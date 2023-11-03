Удивила всех: в Днепре родилась девочка-"богатырь" (видео)

Младенца назвали Мирославой

В Днепре родился ребенок весом 6 килограммов и ростом 60 сантиметров. Врачи и мать девочки удивились размером новорожденной.

Известно, что младенец здоров и чувствует себя хорошо. Об этом пишет ТСН.

По предварительной информации, сама роженица родом из Никополя. Она со своим мужем мечтали о малыше два с половиной года. Несмотря на постоянные обстрелы россиян, Анастасия не покидала родной район. Ее муж полицейский на службе. Дедушка – на передовой.

По словам женщины, на основе результатов последнего УЗИ, проведенного в Никополе, ожидалось, что ребенок родится не таких больших размеров.

Однако, во время родов в Днепре, врачи поняли, что младенец будет большим, и приняли решение провести кесарево сечение. Это решение было принято с учетом безопасности как будущей матери, так и ребенка.

"Когда мы сначала вытащили эти щеки, а потом туловище, а потом была такая сладенькая ляшечка, мы были очень поражены, потому что шесть килограммов увидеть никто не ожидал", — говорит врач Анастасии.

Мать девочки уверяет, что великанов в семье нет. Но у женщины с детства сахарный диабет, именно это могло повлиять на ее дочь.

Ребенка назвали Мирославой. "Хочется, чтобы был мир", — говорят родные.

В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей в реанимации. Они следят за ее состоянием и уровнем сахара в крови. По их словам, уже через несколько дней малыш будет с мамой.

Напомним, что в Украине после начала полномасштабной войны почти на треть сократилась рождаемость.

Ранее "Телеграф" писал, что роженица из Хмельницкой области обвиняет акушерку в небрежности. После рождения ребенок впал в кому.