Блогерка Саша Бо народила доньку: перше фото малюка

Це перша донька з трьох дітей блогерки

Популярна українська блогерка Саша Бо, яка має майже два мільйони підписників в Instagram, повідомила шанувальникам, що втретє стала мамою. У блогерки, яка раніше розповідала про аномалію в її вагітності, і її чоловіка Платона Тарнавського народилася донька.

Про це Саша Бо повідомила у своєму Instagram.

Як видно, блогерка одразу опублікувала фотографії крихітки-дочки і повідомила, що вони з чоловіком назвали малечу Вірою.

"Наша Вірочка. Вчора о 21:45 ми нарешті зустрілися. 2330 г, 49 см", — поділилася своєю радістю інфлюенсерка.

Зазначимо, що це перша донька Саші Бо, яка народилася в її шлюбі з другим чоловіком. У першому шлюбі з Ігорем Пустовітом у Саші Бо народилося двоє синів.

Як відомо, кілька років тому блогерка стала широко відома через скандальне розлучення з чоловіком Ігорем Пустовітом. Саша спочатку прийшла на інтерв’ю до Маші Єфросініної і розповіла, який ідеальний у неї чоловік і яке гарне інстаграмне життя. Однак пізніше блогерка прийшла на інтерв’ю ще раз і зізналася, що все це була брехня, а з чоловіком у них є великі проблеми. Зрештою Саша Бо та Ігор Пустовіт розлучилися.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на блогерку Сашу Бо обрушилася хвиля хейту через недоречне висловлювання про Херсон. Знаменитість заявила, що багато хто почав забувати про допомогу ЗСУ.