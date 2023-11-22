Блогерша Саша Бо родила дочь: первое фото малышки

Это первая дочь из трех детей блогерши

Популярная украинская блогерша Саша Бо, у которой почти два миллиона подписчиков в Instagram, сообщила поклонникам, что в третий раз стала мамой. У блогерши, которая ранее рассказывала об аномалии в ее беременности, и ее мужа Платона Тарнавского родилась дочь.

Об этом Саша Бо сообщила в своем Instagram.

Как видно, блогерша сразу опубликовала фотоснимки крошки-дочки и сообщила, что они с мужем назвали малышку Верой.

"Наша Верочка. Вчера в 21:45 мы наконец-то встретились. 2330 г, 49 см", — поделилась своей радостью инфлюэнсерка.

Отметим, что это первая дочка у Саши Бо, которая родилась в ее браке со вторым мужем. В первом браке с Игорем Пустовитом у Саши Бо родилось двое сыновей.

Как известно, несколько лет назад блогерша стала широко известна из-за скандального развода с мужем Игорем Пустовитом. Саша сначала пришла на интервью к Маше Ефросининой и рассказала, какой идеальный у нее муж и какая красивая инстаграмная жизнь. Однако позже блогерша пришла на интервью еще раз и созналась, что все это была ложь, а с мужем у них большие проблемы. В конце концов Саша Бо и Игорь Пустовит развелись.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на блогершу Сашу Бо обрушилась волна хейта из-за неуместного высказывания о Херсоне. Знаменитость заявила, что многие начали забывать о помощи ВСУ.