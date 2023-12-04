У Рівному мати-героїня народила 17-ту дитину: подробиці

У нього 8 братиків та 8 сестричок

У Рівному жінка народила 17-ту дитину. Хлопчик побачив світ в неділю, 3 грудня.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Рівненського Обласного перинатального центру. Саме там народилося маля.

У сім’ї було вісім хлопчиків та вісім дівчаток. Тепер "команда" хлопчиків поповнилася ще одним маленьким братиком.

"Вчора у нас трапилася дуже хороша подія, у нашому закладі жінка народила 17-у дитину. У сім’ї 8 хлопчиків та 8 дівчаток і зараз народився 9-й хлопчик. Ми вітаємо маму-героїню з народженням малюка, щиро бажаємо малятку рости здоровеньким під мирним небом України та щасливою долею", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що деякі соціологи прогнозують, що після війни в Україні розпочнеться бебі-бум. Так вважає психолог, соціолог, філософ, директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха. Він зазначив, що кожна трагедія несе у собі паростки змін.

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