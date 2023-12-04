В Ровно мать-героиня родила 17-го ребенка: подробности

У него 8 братиков и 8 сестричек

В Ровно женщина родила 17-го ребенка. Мальчик появился на свет в воскресенье, 3 декабря.

Об этом сообщается на Facebook-странице Ровенского Областного перинатального центра. Именно там родился малыш.

В семье было восемь мальчиков и восемь девочек. Теперь "команда" мальчиков пополнилась еще одним маленьким братиком.

"Вчера у нас случилось очень хорошее событие, в нашем заведении женщина родила 17-го ребенка. В семье 8 мальчиков и 8 девочек и сейчас родился 9-й мальчик. Мы поздравляем маму-героиню с рождением малыша, искренне желаем малышу расти здоровеньким под мирным небом Украины и счастливой судьбой", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что некоторые социологи прогнозируют, что после войны в Украине начнется беби-бум. Так думает психолог, социолог, философ, директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха. Он отметил, что каждая трагедия несет в себе ростки перемен.

Как сообщал "Телеграф", у народного депутата от партии "Европейская Солидарность" Софии Федины 1 декабря появилось пополнение в семье. У неё родился мальчик. София не афиширует свою личную жизнь. Известно, что она не замужем, но имеет длительные отношения с мужчиной по имени Олег. Это первый ребёнок у пары.

Также мы рассказывали, что у Бориса Джонсона родился восьмой ребенок. Это сын, которого они с супругой назвали Фрэнк Альфред Одиссей.