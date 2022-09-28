Страна мертвых: социолог интересно сравнил Украину с россией

рф выстроила культ смерти, пытаясь уничтожить все живое

После окончания войны с россией Украину ждет реструктуризация советской демографии и беби-бум.

Об этом в интервью Центру политического консалтинга рассказал психолог, социолог, философ, директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха. Он отметил, что каждая трагедия несет в себе ростки перемен.

"К примеру, мы сейчас потеряли значительную часть своей инфраструктуры. Но ведь она была совершенно советской! А сейчас все будет восстанавливаться по новым, более современным принципам и образцам. То есть что-то мы потеряли, но что-то и приобрели. Пусть даже и не наше поколение, но наши потомки будут жить в лучшие, современные времена", — считает социолог.

Оккупанты не только разрушают инфраструктуру, но и убивают украинцев. Эту потерю Евгений называет ужасной трагедией. При этом Головаха считает, что после победы в Украине произойдет беби-бум.

"Потеря людей? Это ужасная, невероятная трагедия и потеря, которую ничем не восполнить. Впрочем, напомню одну вещь: до войны мы страдали "плохой" демографией. Говорили о стремительном старении нации, о ее сокращении… И если сейчас произойдет то, что всегда происходит после войн – имею в виду так называемый "беби-бум" – у нас будет многочисленное молодое поколение. И оно будет жить полной грудью, а не выживать", — отметил философ.

Головаха подчеркнул, что количество браков в первую половину 2022 года выросло по сравнению с тем же отрезком времени в 2021 году. Он считает, что война может дать толчок к реструктуризации советской демографии, ведь так уже было в СССР после окончания Второй мировой войны. Также социолог дал прогноз для Украины и россии.

"Какой я вижу нашу страну? Я вижу ее скучающей по всем нашим потерянным соотечественникам. Но я не вижу ее страной мертвых, в отличие от россии, которая выстроила свой культ смерти, а потому пытается уничтожить все живое, что есть у нее и за ее пределами… Мы такими не будем. Мы будем жить с уважением к тем, кто положил за нас жизнь, и со взглядом в будущее, за которое боремся… и поборем!" — заявил Головаха.

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