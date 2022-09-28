Країна мертвих: соціолог цікаво порівняв Україну з росією

рф побудувала культ смерті, намагаючись знищити все живе

Після закінчення війни з росією на Україну чекає реструктуризація радянської демографії та бебі-бум.

Про це в інтерв’ю Центру політичного консалтингу розповів психолог, соціолог, філософ, директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха. Він зазначив, що кожна трагедія несе у собі паростки змін.

"Приміром, ми зараз втратили значну частину своєї інфраструктури. Але ж вона була цілковито радянська! А зараз все буде відновлюватися за новими, більш сучасними принципами та зразками. Тобто щось ми втратили, але щось і набули. Хай навіть і не наше покоління, але наші нащадки житимуть за кращих, модерних часів", — вважає соціолог.

Окупанти не лише руйнують інфраструктуру, а й убивають українців. Цю втрату Євген називає жахливою трагедією. При цьому Головаха вважає, що після перемоги в Україні почнеться бебі-бум.

"Втрата людей? Це жахлива, неймовірна трагедія і втрата, яку нічим не заповнити. Утім, нагадаю одну річ: до війни ми страждали на "погану" демографію. Говорили про стрімке старіння нації, про її скорочення… І якщо зараз станеться те, що завжди стається після воєн – маю на увазі так званий "бебі-бум" – ми матимемо численне молоде покоління. І воно буде жити на повні груди, а не виживати", — зазначив філософ.

Головаха наголосив, що кількість шлюбів у першу половину 2022 року зросла порівняно з тим самим відрізком часу у 2021 році. Він вважає, що війна може дати поштовх до реструктуризації радянської демографії, адже так було в СРСР після закінчення Другої світової війни. Також соціолог дав прогноз для України та росії.

"Якою я бачу нашу країну? Я бачу її сумуючою за всіма нашими втраченими співвітчизниками. Але я не бачу її країною мертвих, на відміну від росії, яка вибудувала свій культ смерті і тому намагається знищити все живе, що є в неї та поза її межами… Ми такими не будемо. Ми жити будемо з пошаною до тих, хто поклав за нас життя, і з поглядом у майбутнє, за яке боремося… і поборемо!" — заявив Головаха.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний особисто одружив свого підопічного. Напередодні військова медикиня Мар’яна Мамонова, яку нещодавно повернули із російського полону, стала мамою.