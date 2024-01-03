"Стежив за порядком": у Польщі п'яний українець битою розтрощив 11 автомобілів (фото)

Українцю загрожує до 5 років позбавлення волі

У понеділок, 1 січня, у польському Гданську поліцейські затримали п’яного українця, який пошкодив 11 автомобілів. Затриманого буде притягнуто до відповідальності за спричинення збитків на майже 140 тис. злотих.

Як повідомляє місцева поліція, чоловік потрощив бейсбольною битою припарковані автомобілі. Він порозбивав вікна, дзеркала та задні ліхтарі. У вівторок, 2 січня, українцю пред'явили 11 звинувачень у цій справі.

У понеділок близько 07:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із автостоянок району Осова на вул. Курсант чоловік нищить припарковані машини бейсбольною битою. Під час огляду території в одному з пошкоджених автомобілів помітили чоловіка, який лежав на пасажирському сидінні, зовнішній вигляд якого відповідав опису.

Чоловіка затримали. Перевірка на алкотестері показала, що він був п’яний, у нього виявили 2 проміле алкоголю в організмі. Також правоохоронці вилучили бейсбольну біту, якою користувався зловмисник.

Поліцейські встановили, що під час інциденту підозрюваний пошкодив 11 автомобілів Toyota та Opel. Під час спілкування з поліцейськими чоловік пояснив свою поведінку тим, що стежив за порядком на прибудинковій території та "взяв ситуацію у свої руки". Після того, як 40-річний українець протверезів, йому було пред'явлено 11 протоколів за знищення майна.

Район Осова на мапі

Нагадаємо, 31 грудня у Польщі відбулась дорожньо-транспортна пригода за участі громадян України. Внаслідок ДТП троє українських чоловіків загинули.