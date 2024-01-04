Дзвінків було тисячі: скільки росіян здалися в полон через проект "Хочу жити", озвучено цифру

Було зафіксовано два спалахи активності звернень на гарячу лінію

До кінця 2023 року в український полон через гарячу лінію проекту "Хочу жити" здалися понад 220 російських військових. На розгляді перебуває ще тисяча справ.

Гарячу лінію відкрили у вересні 2022 року після того, як російський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію. Тоді вона мала великий попит. Дзвінків від росіян була більша кількість. Менш ніж за місяць було здійснено першу успішну здачу в полон. З того часу на тиждень здається в полон близько трьох російських солдатів. Про це розповів представник відділу у справах військовополонених Головного управління розвідки Міноборони України Віталій Матвієнко у інтерв’ю Financial Times

За весь час проекту на гарячу лінію надійшло понад 26 тисяч дзвінків, у тому числі через чат-бот у месенджері Telegram. Загалом сайт відвідали 48 млн разів, із них 46 млн — із РФ.

На гарячій лінії працюю військові психологи та аналітики. Там щодня та цілодобово приймають звернення 10 операторів із секретного центру у Києві.

Матвієнко наголосив, що один із сплесків дзвінків від військових РФ був зафіксований у листопаді 2022 року. Це було після визволення Херсона. Декілька російських солдатів, які були кинуті на своїх позиціях, звернулися на гарячу лінію та виявили бажання здатися. Ще один сплеск активності був навесні 2023 року.

"У березні 2023 року ми отримали майже 3 тисячі заявок. Це порівняно з груднем 2022 року, коли було 1500 заявок", — сказав Матвієнко.

Нагадаємо, раніше представник проекту "Хочу жити" Віталій Матвієнко розповів "Телеграфу", які умови для росіян, що здалися в полон і як загалом працює проект.