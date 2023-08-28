"Це крутий показник": у розвідці сказали, скільки росіян вирішили здатися в полон через проект "Хочу жити"

Кількість поданих заявок підтверджує необхідність існування цього проекту

З початку повномасштабної війни російські окупанти активно приєднуються до українського державного проекту "Хочу жити", який дозволяє супротивникові добровільно здатися в полон та скласти зброю. Вже було залишено близько 24 тисяч заявок.

Такі цифри свідчать про високу ефективність такого проекту. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу ISLND TV.

За його словами, також ефективність проекту свідчить і той факт, що його постійно намагаються заблокувати на території країни-агресора.

"Чудово працює. Зрештою, вже майже 24 тисячі заявок подано з моменту старту проекту охочих здатися в полон. Це крутий показник", — сказав Юсов.

Зазначимо, що операція зі здавання в полон у рамках проекту "Хочу жити" проходить кожні кілька днів по всій лінії зіткнення. Представник проекту "Хочу жити" Віталій Матвієнко розповів "Телеграфу", що добровільно скласти зброю здебільшого хочуть мобілізовані — люди звичайних цивільних професій. Крім того, з бійцями росармії часто поводяться і їхні рідні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, чому у росії більше полонених, ніж в України.