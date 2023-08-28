"Это крутой показатель": в разведке сказали, сколько россиян решили сдаться в плен через проект "Хочу жить"

Количество поданных заявок подтверждает необходимость существования даннного проекта

С начала полномасштабной войны российские оккупанты активно присоединяются к украинскому государственному проекту "Хочу жить", который позволяет противнику добровольно сдаться в плен и сложить оружие. Уже было оставлено порядка 24 тысяч заявок.

Такие цифры говорят о высокой эффективности такого проекта. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала ISLND TV.

По его словам, также об эффективности проекта свидетельствует и тот факт, что его постоянно пытаются заблокировать на территории страны-агрессора.

"Прекрасно работает. В конце концов, уже почти 24 тысячи заявок подано с момента старта проекта желающих сдаться в плен. Это крутой показатель", — сказал Юсов.

Отметим, что операция по сдаче в плен в рамках проекта "Хочу жить" проходит каждые несколько дней по всей линии соприкосновения. Представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко рассказал "Телеграфу", что добровольно сложить оружие по большей части хотят мобилизованные — люди обычных гражданских.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, почему у россии больше пленных чем у Украины.