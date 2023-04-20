25 миллионов посещений из России и тысячи заявок о желании сдаться в плен. Как работает проект "Хочу жить"

С марта количество обращений россиян по поводу сдачи в плен резко увеличилось.

Второй месяц подряд россияне активнее чем обычно демонстрируют желание не умирать на войне в Украине, а сдаваться в плен, получая гарантии безопасности. Это напрямую связано с прогнозами по приближению контрнаступления ВСУ, констатируют представители проекта "Хочу жить", который и позволяет врагу добровольно сложить оружие.

"Хочу жить" как раз для тех, кто думает и реально оценивает происходящее"

Фактически еще не начавшаяся украинская контрнаступательная операция уже играет на руку нашим военным. Ведь сдаваться в плен россияне стали чаще и непосредственно на поле боя, и через действующий уже семь месяцев государственный проект "Хочу жить".

"Во время удачной Харьковской операции осенью прошлого года россияне звонили по телефону на нашу "горячую линию" и говорили: "Я здесь остался один, из моих никого живых, вокруг только трупы. Спасите, заберите", — рассказал "Телеграфу " представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко. — А это контрнаступление проходило тайно, что помогло быстро освободить регион и не позволило врагу отреагировать, в том числе заблаговременно сдаваться в плен. Об очередной операции Украина объявляет официально, она неизбежна, и до россиян начало доходить, что украинцы не отдадут свои территории и будут бороться до выхода на границы 1991-го года. Эти заявления, а также состояние дел на передовой влияют на морально-психологическое состояние врага, что привело к скачку обращений на наши информационные ресурсы вдвое: с 1500 до более 3000 в месяц. Это статистика марта, но и в апреле тенденция сохраняется".

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Перед тем как предпринять реальные шаги, россияне изучают ситуацию относительно возможности сдаться в плен на сайте проекта. Количество его посещений превысило 30 млн, из которых 25 млн осуществлены пользователями с территории России.

"Операции по добровольной сдаче в плен через "Хочу жить" проходят каждые два дня по всей линии соприкосновения, то есть это и Запорожское направление, и Донетчина, – уточняет Виталий. – Конечно, там, где продолжаются интенсивные бои, например, в Бахмуте, россияне не то, что не успеют к нам позвонить или написать, они даже найти информацию не имеют ни возможности (ибо есть запрет на пользование мобильными телефонами), ни времени. К тому же враг использует заградительные отряды и тех, кто пытается повернуть назад, уничтожают свои же. Поэтому для россиян есть только вариант погибнуть или сдаться напрямую украинским военным. А пользуются нашей программой на участках фронта, где ситуация более стабильная".

Россияне интересуются возможностью перейти на сторону Украины еще до того, как получили повестки

Представитель проекта уточняет, что на добровольную сдачу в плен решаются в большей степени мобилизованные, то есть люди обычных гражданских профессий, однако, взявшие в руки оружие. Также часто обращаются вместо бойцов росармии их родные.

"Идейные россияне гибнут на фронте. А те профессиональные военные, которых ВСУ берет в плен на поле боя, обычно не демонстрируют раскаяние. Да, они могут говорить, что война – это плохо. Спрашиваешь, а почему же они тогда в ней участвуют, отвечают, что подневольные, в политике не разбираются, то есть преступный режим указывает им: "Иди и умри за меня. Ты ведь не разбираешься, а я разбираюсь, но для меня твоя жизнь ничего не стоит". И россияне на эти условия соглашаюся. Но есть среди них адекватные, преимущественно мобилизованные, те, кого как пушечное мясо бросают на фронт. Вот они уже в плену со слезами на глазах извиняются за действия российских военных, в целом россии на территории Украины. И наш проект "Хочу жить" он как раз для тех, кто думает и реально оценивает происходящее".

Плен – это не курорт, но условия для жизни Украина создает для россиян достойные.

Также представитель проекта отмечает, что ожидаемо не все обращения таки заканчиваются пленом. И тому есть несколько причин. С одной стороны, русский военный может просто погибнуть или передумать.

"У нас не работает шаблонная система: "Иди в такую-то точку за два часа тебя заберут". Над каждой операцией выхода мы работаем индивидуально, – подчеркивает представитель проекта. – В первую очередь из-за того, что ситуация быстро меняется. Если россиянин на момент звонка на горячую линию находился условно под Авдеевкой, уже завтра он может оказаться на другом направлении, так как получил соответствующий приказ от командования. Соответственно, нужно подстроиться под новые условия. Но в любом случае, успешных кейсов будет меньше заявок. Количество военнослужащих России, добровольно сдавшихся в плен, мы не объявляем. Это делается в целях безопасности сдавшихся, потому что Россия активно мониторит наше инфопространство".

"В украинском плену российские военные даже зубы могут себе вылечить"

Достучаться до россиян, оказавшихся на войне, украинская сторона пытается любыми доступными способами – и не только онлайн, но и оффлайн. В том числе с помощью памяток, листовок, которые получается "доставлять" даже в окопы, расположенные в приграничных с Украиной областях. При этом враг ведет активную обратную пропаганду, распространяя разные страшилки о плене.

"Россия прибегает к блокированию наших ресурсов и ведет информационную компанию, рассказывая об издевательствах и пытках со стороны украинцев, – объясняет Виталий. – Ее результаты можно подтвердить одним из звонков военного с вопросом: "А это правда, что вы отрезаете пленным гениталии?" Мы объясняем, что украинская сторона таким не занимается, потому что придерживается Женевских конвенций в вопросе обращения с военнопленными и предлагает трехразовое питание, медицинское обслуживание, достойные условия проживания, связь с родными, даже возможность работать, получая зарплату. Людей, живущих в террористической стране, которая занимает первое место в мире по размерам, но значительно отстает по цивилизационному развитию, это удивляет.

У пленных россиян даже есть возможность играть в футбол, а еще работать и посещать церковь.

Кроме того, пленным, добровольно сдавшим оружие, дают право выбора: попасть в обменные списки, остаться в плену до завершения войны или попросить убежища в Украине или одной из стран Европы. Но последний вариант возможен, если россияне не причастны к военным преступлениям.

"В этом уникальность проекта "Хочу жить", потому что взятые в плен россияне во время боя, автоматически попадают в обменный фонд, – добавляет представитель проекта. – Те, кто делает это добровольно благодаря нашей программе, могут сами выбирать свою дальнейшую судьбу. Очень интересный момент: большинство пленных хочет вернуться домой, в россию, при первой возможности, не дожидаясь конца войны, даже при высокой вероятности снова оказаться на фронте. У нас были случаи, когда наши бойцы узнавали уже среди уничтоженных врагов тех, кого недавно обменяли, но они снова оказались на передовой, где и нашли свою смерть. Это, конечно, незначительный процент от общего количества пленных, но такие факты имели место".

Представитель проекта уточняет, что возможностями, которые предоставляет проект, пользуются как россияне в индивидуальном порядке, так и целые подразделения. Кстати, казаться им в плен помогают и современные технологии.

"Мы заботимся и о безопасности наших военных, вовлеченных в организацию перехода россиян на нашу сторону на нуле, – отмечает Виталий. – Потому что в нашем проекте, к счастью, не было таких случаев, но в целом по линии фронта враг предпринимал попытки устроить провокации, маскируя по желанию сдаться в плен диверсию. Именно потому использование квадрокоптеров — это одно из средств сделать такое развитие событий невозможным. На нашем Телеграмм-канале размещена инструкция, как сдаться в плен украинскому дрону, она предусматривает прохождение верификации, получение координат места, откуда беспилотник доводит до точки встречи с представителями ВСУ. У нас уже с десяток удачных операций, проведенных таким образом".

Россияне даже могут сдаться в плен коптеру – соответствующий алгоритм разработали в рамках проекта "Хочу жить"

Виталий добавляет, что россия пытается скопировать проект, но попытки эти бестолковые. Тем более что никаких гарантий нашим военным враг не предоставляет, что уже неоднократно подтвердили, как военные, так и гражданские, которые были возвращены домой в результате обменов.

"Мы даже, чтобы уберечь россиян от преследования со стороны властей после возвращения, оформляем их как плененных в бою", — отмечает спикер проекта. — Это залог того, что они будут продолжать получать все выплаты и льготы, которые предусмотрены законодательством для военных. Скажу больше, в украинском плену россияне могут даже зубы себе вылечить. В лагере, где их содержат, они и в футбол играют, и церковь могут посетить, то есть условия более чем комфортные созданы. Почему мы это делаем? Мы понимаем, чем меньше россиян будет оставаться на фронте, тем больше жизней наших бойцов будет спасено. И стоимость содержания военнопленных для Украины на порядок меньше, чем ценность каждого украинского защитника".

Как сообщал "Телеграф", на Пасху в Украину вернулось 130 наших защитников. Часть из спасенных имеют ранения, многочисленные контузии и потерянные конечности.