Украина отстроила, а рф угробила: в Бахмуте уничтожили детский садик, в который вложили миллионы (фото, видео)

Россия уничтожает все на своем пути

Российские захватчики продолжают стирать с лица Земли украинский город Бахмут, который за последние пол года стал настоящей крепостью ВСУ на Донбассе. Для этого россияне не жалеют боеприпасов и не останавливаются не перед чем. Их целями становятся не просто жилые дома, а и детские сады.

Одно из последствий "русского мира" показал наш воин, который прямо сейчас защищает Украину в Бахмуте. "Освободители" просто уничтожили, то что наше государство отстраивало для своих детей.

На опубликованных защитником кадрах поражает масштаб разрушений. Не уцелело практически ничего.

Судя по внешней отделке здания и близлежащим домам, речь идет о детском садике под названием "Крепыш", в который Украина вложила годы и миллионы денег.

Проект реализовывался с 2017 по 2020 год. За это время был выполнен капитальный ремонт зданий учреждения, приобретена мебель, мягкий инвентарь, уличное игровое оборудование, кухонный инвентарь на пищеблок, компьютерная техника и другое.

В дошкольном учебном заведении комбинированного типа, яслях-саду №49 "Крепыш" воспитывалось 215 детей и работало 58 сотрудников. Это был самый большой детский сад в городе, где работали группы раннего возраста, общего типа, а также группы для детей с нарушением зрения.

Для того, чтобы наши дети имели все необходимые условия Украины потратила почти около 20 миллионов гривен, а россия принесла теперь туда только разруху.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит разрушения в Бахмуте со спутника.

Также мы сообщали, что корреспондент "Телеграфа" показал, как сейчас выглядит Бахмут.