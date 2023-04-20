После контрнаступления ВСУ война не закончится: министр обороны Британии дал прогноз

Российский диктатор может толкнуть больше своих людей "в мясорубку"

Украинское контрнаступление будет успешным, однако война после него не закончится и может продолжаться и в 2024 году.

Как сообщает The New York Times, такое мнение высказал глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

"Я оптимистично настроен, что между этим и следующим годами, я думаю, что Украина продолжит иметь импульс и позицию силы", — сказал Уоллес.

Вместе с тем он считает, что надо быть реалистами и не стоит ждать наступления "волшебного момента", когда россия развалится. Министр напомнил, что потери россиян в этой войне уже достигли 223 тысяч человек убитыми и ранеными, однако российского диктатора владимира путина это не остановило.

"Трудно предположить, какие потери он готов терпеть, прежде чем он действительно поймет, что игра окончена", — отметил он.

Уоллес отметил, что не верит в то, что в результате контрнаступления ВСУ российская армия развалится, поскольку кремль все еще готов "толкнуть больше людей в свою мясорубку".

Как сообщалось ранее, российский оппозиционер Геннадий Гудков ранее высказал мнение, что кремль поймет, что проиграл войну в случае если ВСУ выйдут на границы 23 февраля или если освободят Крым.