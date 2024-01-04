Син екс-судді може сісти за безглузде відео зі стріляниною та лайкою на адресу Зеленського: всі деталі

Під час обшуку квартири підозрюваного виявили гранати та запали до них

Поліція спільно із працівниками Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) затримали 29-річного Дмитра Чезганова, сина екс-судді Алли Чезганової. Раніше в інтернеті з’явились відео, на яких він погрожував правоохоронцям та співробітникам територіальних центрів комплектування (ТЦК).

В одному з опублікованих роликів в Інстаграмі він навіть стріляв, повідомляє "Військовий кур’єр". Під час обшуку було знайдено кілька гранат та запали до них, Чезганову загрожує до 7 років позбавлення волі.

Відео сина Алли Чезганової

У мережі поширилися два відео Дмитра Чезганова, які зацікавили правоохоронців. На одному з них він стріляє у повітря та співає пісню.

На другому відео Чезганов грає на гітарі та вульгарно висловлюється на адресу Служби безпеки України (СБУ), Міністерства внутрішніх справ (МВС), Верховної Ради України, президента Володимира Зеленського. Співак також у пісні просив мільярд, 10 танків, 5 літаків, а до ТЦК звернувся з проханням задовольнити його орально. Тепер за такі пісні Дмитру Чезганову доведеться відповісти перед законом.

Дмитро Чезганов не вибирав виразів

Зазначимо, що Алла Чезганова працювала суддею Замостянського районного суду Вінниці. Вона пішла у відставку у 2017 році.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві затримали чоловіка, який зарізав продавчиню квітів. У мережі почали обговорювати затримання "маніяка".